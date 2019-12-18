Зеленскому построили персональное шоссе под Киевом (видео)

Владимиру Зеленскому построили персональное шоссе в Киевской области. Журналисты программы "Стоп Реванш" провели спецрасследование, которое появилось в эфире "5 канала".

Накануне президентских выборов тогда еще кандидат Зеленский говорил об уничтожении барьеров между людьми и властью. Но когда он стал президентом, стал возводить новую стену, утверждают журналисты.

"По всей стране появились новые шлагбаумы. Мы по эту сторону, а они - где-то там", - говорится в расследовании.

Журналисты нашли шлагбаум в селе Рославичи Киевской области, за которым новая современная дорога. Ее жители села называют "президентской", поскольку ведет она к коттеджному городку "Маеток. Жемчужина Италии", где расположена резиденция Владимира Зеленского.

Житель Рославичей рассказывает, что дорогу стали строить еще в июле и справились за каких-то два месяца.

"Нагнали кучу техники, постелили асфальт, сделали освещение, шлагбаум поставили... Никто кроме президента и его охраны по этой дороге не ездит", - рассказывает местный.

В селе эту дорогу называют "черным въездом к итальянскому городку", по ней проехать нельзя из-за шлагбаума и бетонных блоков по бокам. А в лесопосадке, что под дорогой, по словам местного жителя, "сидят удошники".

В сельсовете не на камеру рассказали, что разрешение на дорогу у них никто не брал, ее проложили прямо по людским паям, проекта так никто и не видел. В соседнем селе Иванковичи, якобы должна быть проектная документация на дорогу. Но как и в Рославичах, с журналистами никто общаться не захотел.

Зеленскому под Киевом построили личное шоссе (видео: YouTube/5 канал)