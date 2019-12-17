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Отец Зеленского резко обратился к молодежи: идите воевать, гады

STYLERЖизнь    17.12.2019 - 18:57
Отец Зеленского резко обратился к молодежи: идите воевать, гады
Отец Зеленского раскритиковал протестующую молодежь (Коллаж РБК-Украина)

Отец Владимира Зеленского обратился к людям, которые протестуют возле Офиса президента

Отец Владимира Зеленского очень недоволен теми молодыми людьми, которые собираются на митинги под Офисом президента. 71-летний Александр Семенович выразил свой гнев и критику в интервью изданию "Страна". Зеленский-старший считает, что недовольные политикой его сына должны идти воевать на Донбасс.

"Выходят и бе-бе-бе… Пусть эта сволочь идет стреляет в АТО. Пусть эта мразь, которая выступает, идет в АТО. Молодежь вот эта возле Офиса президента, купленная. Идите воевать, гады, а не там стреляйте. А вы говорите: "Демократия, развод". Идите, защищайте страну, а вы воняете", - высказался Александр Семенович.

По словам отца президента, он во всем поддерживает своего сына и считает, что его цели только положительные.

"Знаю только одно, что намерения у него положительные. Кто-то его обманывает… Он не может все знать. Он президент и должен соблюдать закон, отстаивать страну, любить свою команду, найти министра-технаря, хотя бы полутехнаря, чтобы как-то управлять этими всеми вещами", – подытожил он.

Стоит отметить, что родители Владимира Зеленского, как и прежде, живут жизнью обычных людей в Кривом Роге. Александр Семенович Зеленский заведует кафедрой информатики и информационных технологий филиала КНЭУ имени Вадима Гетьмана.

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