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Зеленский может пойти на второй строк: названо условие

STYLERПерсоны    17.12.2019 - 14:06
Зеленский может пойти на второй строк: названо условие
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский может снова баллотироваться в президенты

Владимир Зеленский может пойти на второй президентский срок, но при одном условии. О том, что может сподвигнуть Зеленского снова баллотироваться в президенты Украины, рассказал его отец Александр Семенович.

Напомним, что в предвыборной кампании президент Зеленский неоднократно подчеркивал, что он не намерен выдвигать свою кандидатуру в следующей гонке через пять лет.

Отец Зеленского сначала категорически заявил, что его сын не собирается вновь участвовать в президентских выборах. Но при этом Александр Семенович говорит, что если "Студия Квартал 95" развалится в его отсутствие, то он может и согласиться на второй срок. Об этом пишет "Страна".

"Никогда. Уверен, что он на один срок пришел. Разве что если фирма его рассыплется, пока его нет, может, и согласится на второй срок. Пока фирма его теряет. Отсутствие Вовы сказывается на фирме", - сказал отец президента.

Зеленский-старший также рассказал, что его сын до президентских амбиций мечтал о том, чтобы создать собственную киностудию, которая бы снимала украинское кино.

"Он творческий человек, он уже стал режиссером. Поэтому, если сохранится фирма, он, если что, туда уйдет и будет заниматься киностудией", - говорит Александр Зеленский.

Стоит отметить, что родители Владимира Зеленского, как и прежде, живут жизнью обычных людей в Кривом Роге. Александр Семенович Зеленский заведует кафедрой информатики и информационных технологий филиала КНЭУ имени Вадима Гетьмана.

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