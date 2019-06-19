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Зеленскому ищут замену: появилось заявление

STYLERТелешоу    19.06.2019 - 18:11
Зеленскому ищут замену: появилось заявление
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

В "Квартале 95" проводят конкурс пародистов Владимира Зеленского

Владимиру Зеленскому ищут замену в "Квартале 95". Авторы студии уже запустили конкурс пародистов президента Украины. 

Своей инициативой участники "Вечернего Квартала" хотят продемонстрировать "социальный лифт" в действии.

"Уже 14 лет подряд студия "Квартал 95" с юмором и иронией на сцене показывает политическую жизнь Украины. За это время в стране сменилось четыре президента. И, конечно, все они были основными персонажами в концертах "Вечернего Квартала". Теперь, когда художественный руководитель "Квартала" и сам стал президентом, возник вопрос, кто мог бы лучше всех исполнять его роль на сцене. Было принято решение провести народный кастинг на роль Президента Украины", - говорится в сообщении на сайте студии.

Отмечается, что в конкурсе пародистов Зеленского может принять участие любой желающий, обладающий голосом "с хрипцой".

Также в пресс-службе "Квартала 95" отметили, что потенциальный "президент" должен быть уверенным в себе, смешно и правдоподобно показывать Зеленского так, чтобы ему "поверили не только близкие, но и охранники на проходной Администрации президента".

Зеленскому ищут замену: появилось заявление

В "Квартале" ищут замену Зеленскому (пресс-служба)

Напомним, что недавно Владимир Зеленский оконфузился на встрече с Ангелой Меркель из-за экс-президента Украины Петра Порошенко.

Ранее мы также писали о том, что Зеленский объяснил, почему не помог Меркель, когда ее затрясло.

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