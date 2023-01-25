Зеленському - 45 років: як змінився президент за час повномасштабної війни (фото)

Цього року, як і минулого, Зеленський свій день народження не святкуватиме, а проведе його на роботі у вже звичному форматі. З подарунків верховний головнокомандувач, вочевидь, найбільше чекає на додаткові озброєння для якнайшвидшого звільнення всієї території України, і більше коштів ППО/ПРО для захисту нашого неба та домівок мирних жителів від ворожих ракет та дронів.

Хоча раніше Зеленський в одному з інтерв'ю зізнавався, що коли закордонні колеги 24 лютого озвучували йому пропозицію щодо виїзду з України, президент і тоді відповідав - краще передайте зброю, зокрема автомати.

Нижче: дві фотографії Зеленського в день повномасштабного вторгнення РФ і знімок із заходів напередодні, 23 лютого 2022-го.

Зеленський з урядовцями у Києві біля будівлі офісу президента 24 лютого 2022 року (фото: скріншот з відео)

Володимир Зеленський із президентами Польщі та Литви Анджеєм Дудою та Гітанасом Науседою 23 лютого 2022 року (фото: president.gov.ua)

На щоденних відеозверненнях до українців президент інформує про ситуацію на фронтах, політичні, економічні та соціальні події в нашій країні, детальніше розповідаючи про ті та інші важливі укази та рішення.

Володимир Зеленський у перші дні масованого вторгнення російських окупаційних військ до України (фото: president.gov.ua)

Президент відпустив борідку та змінив діловий костюм на мілітарі-одяг ще в перші дні повномасштабного вторгнення РФ...

Володимир Зеленський (фото: facebook.com/zelenskiy.official/РБК-Україна)

..., і в такому стилі з'являється практично на всіх офіційних заходах, прийомах іноземних гостей, у тому числі голів і лідерів інших держав, керівників міжнародних організацій.

Зеленський носить одяг у мілітарі стилі, приймаючи лідерів інших держав під час їхніх візитів до України (фото: president.gov.ua)

Аналогічний "стиль" Зеленський залишив і під час своєї першої закордонної поїздки від часу запровадження режиму воєнного стану, коли у грудні спілкувався з американським колегою Джозефом Байденом та виступав у Конгресі.

Зеленський на зустрічі з Байденом та під час виступу в Конгресі США (фото: president.gov.ua)

Додамо, що згодом у різних країнах світу констатували масову зацікавленість подібним гардеробом - покупці шукали у магазинах футболку чи сорочку "як у Зеленського".

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна / president.gov.ua)

Президент зазначав у розмові з журналістами, що на сон він почав виділяти близько 5-6 години, якщо немає форс-мажорів. Так, на деяких кадрах зі звернень президента можна помітити "мішки" від недосипання та нові зморшки.

При цьому на обличчі Зеленського можна бачити й посмішку: при візиті до школи для привітання учнів з Днем знань, при відвідинах поранених захисників України у шпиталі, при поїздках до звільнених міст та "гарячих точок" - прифронтових та біля передової, які президент відвідує для нагородження воїнів-героїв та спілкування з жителями деокупованих населених пунктів.

Володимир Зеленський в Ізюмі (фото: facebook.com/zelenskiy.official)

Зеленський у школі на 1 вересня (фото: president.gov.ua)

Зеленський у військовому шпиталі з бійцями, які лікуються після поранень на фронті (фото: president.gov.ua)

Володимир Зеленський їздив у звільнені Ізюм та Херсон, відвідував на Донбасі Слов'янськ та Бахмут (фото: facebook.com/zelenskiy.official)

Як змінився Зеленський за 11 місяців повномасштабної війни (фото: president.gov.ua)