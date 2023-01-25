Зеленскому - 45 лет: как изменился президент за время полномасштабной войны (фото)

В этом году, как и в прошлом, Зеленский свой день рождения праздновать не будет, а проведет его на работе в уже привычном формате. Из подарков верховный главнокомандующий, пожалуй, больше всего ждет дополнительные вооружения для скорейшего освобождения всей территории Украины, и больше средств ПВО/ПРО для защиты нашего неба и домов мирных жителей от вражеских ракет и дронов.

Хотя ранее Зеленский в одном из интервью признавался, что когда зарубежные коллеги 24 февраля озвучивали ему предложение относительно выезда из Украины, президент и тогда отвечал - лучше передайте оружие, в частности автоматы.

Ниже: две фотографии Зеленского в день полномасштабного вторжения РФ, и снимок с мероприятий накануне, 23 февраля 2022-го.

Зеленский с членами правительства в Киеве возле здания офиса президента 24 февраля 2022 года (фото: скриншот с видео)

Владимир Зеленский с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой 23 февраля 2022 года (фото: president.gov.ua)

На ежедневных видеообращениях к украинцам президент информирует о ситуации на фронтах, политических, экономических и социальных событиях в нашей стране, детальнее рассказывая о тех и иных важных указах и решениях.

Владимир Зеленский в первые дни массированного вторжения российских оккупационных войск в Украину (фото: president.gov.ua)

Президент отпустил бородку и сменил деловой костюм на милитари-одежду еще в первые дни полномасштабного вторжения РФ...

Владимир Зеленский (фото: facebook.com/zelenskiy.official / РБК-Украина)

..., и в таком стиле появляется также практически на всех официальных мероприятиях, приемах иностранных гостей, в том числе глав и лидеров других государств, руководителей международных организаций.

Зеленский носит одежду в милитари стиле, принимая лидеров других государств во время их визитов в Украину (фото: president.gov.ua)

Аналогичный "стиль" Зеленский оставил и во время своей первой зарубежной поездки со времени введения режима военного положения, когда в декабре общался с американским коллегой Джозефом Байденом и выступал в Конгрессе.

Зеленский на встрече с Байденом и во время выступления в Конгрессе США (фото: president.gov.ua)

Добавим, что со временем в разных странах мира констатировали массовую заинтересованность подобным гардеробом - покупатели искали в магазинах футболку или рубашку "как у Зеленского".

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина / president.gov.ua)

Президент отмечал в разговоре с журналистами, что на сон он стал выделять около 5-6 часов, если нет форс-мажоров. Так, на некоторых кадрах с обращений президента можно заметить "мешки" от недосыпания и новые морщины.

При этом на лице Зеленского можно видеть и улыбку: при визите в школу для поздравления учеников с Днем знаний, при посещении раненых защитников Украины в госпитале, при поездках в освобожденные города и "горячие точки" - прифронтовые и возле передовой, которые президент посещает для награждения воинов-героев и общения с жителями деоккупированных населенных пунктов.

Владимир Зеленский в Изюме (фото: facebook.com/zelenskiy.official)

Зеленский в школе на 1 сентября (фото: president.gov.ua)

Зеленский в военном госпитале с бойцами, которые лечатся после ранений на фронте (фото: president.gov.ua)

Владимир Зеленский ездил в освобожденные Изюм и Херсон, посещал на Донбассе Славянск и Бахмут (фото: facebook.com/zelenskiy.official)

Как изменился Зеленский за 11 месяцев полномасштабной войны (фото: president.gov.ua)