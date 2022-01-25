Зеленскому - 44: как менялся самый молодой президент и как его поздравить (фото)

25 января президент Украины Владимир Зеленский празднует свой 44-й день рождения. Это уже третий день рождения, который гарант отметит на посту президента Украины, и в этом году он проведет его на работе, а вместо подарков просит помочь детским домам и больницам.

Как менялся президент Украины, и как его поздравить с 44-летием - читайте ниже в нашем материале Styler .

Зеленский родился 25 января 1978 года в Кривом Роге в обычной семье. С 1995 по 2000 год учился в Киевском национальном экономическом университете по специальности "Правоведение", где получил квалификацию юриста.

Владимир Зеленский с отцом (instagram.com/zelenskiy_official)

В 1997 году после того, как команда "Запорожье - Кривой Рог - Транзит" стала чемпионом Высшей лиги КВН, Зеленский вместе друзьями создали команду "95-й квартал". Будущий президент был актером, сценаристом и художественным руководителем команды.

В 2003 году "95-й квартал" уходит из КВН и добивается грандиозного успеха не только в Украине, но и за пределами страны. В этом же году Владимир Зеленский женился на Елене Кияшко. Они учились в параллельных классах Криворожской гимназии № 95, но общаться начали позже, когда были студентами.

Через год после свадьбы в 2004 году у Владимира и Елены родилась дочь Александра, а в 2013 году на свет появился сын Кирилл.

В 2005-м стартовало телешоу "Вечерний квартал", которое и принесло Зеленскому и команде юмористов "Квартала" невероятную славу.

Фото: Зеленский на сцене "Вечернего квартала" (facebook.com/zelenskiy95)

В 2006 году был участником шоу "Танцы со звездами". Его партнершей была чемпионка мира по латиноамериканским танцам Елена Шоптенко. Тогда их пара одержала победу.

Фото: Зеленский c Шоптенко и Тиной Кароль (caravan.ua)

Со временем "95-й квартал" превратился в "Студию Квартал-95", которая выпустила множество популярных проектов, среди которых "Вечерний квартал", "Бойцовский клуб", "Украина, вставай!"

Фото: Владимир Зеленский с женой Еленой (instagram.com/zelenskiy_official)

20 мая 2019 года Владимир Зеленский официально стал президентом Украины, приняв присягу.

Фото: Владимир Зеленский с мамой, папой, женой, детьми (instagram.com/zelenskiy_official)

Зеленский следит за собой, часто занимается в тренажерном зале, или бегом на улице. Придерживается здоровой диеты, и старается пить меньше кофе.

Фото: Зеленский любит спорт и следит за здоровьем (instagram.com/zelenskiy_official)

Одно из последних фото Зеленского во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым:

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Как поздравляют Зеленского в 2022 году

В этом году президент день рождения не будет праздновать и проведет его на работе. По словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, "своих друзей и коллег он попросил не тратить деньги на цветы и подарки, а вместо этого перевести их на добрые дела".

В частности, каждый желающий может помочь детским домам разного направления и географии.

"Поддержать их - будет лучшим подарком для президента Украины в этот день", - написал Никифоров в Facebook.

Дом ребенка "Антошка", Краматорск

Созданный в 1943 году, за 75 лет существования выпустил около 4000 воспитанников, каждый второй ребенок нашел новую семью. Рассчитан на 120 коек, 10 из которых в отделении медико-социальной реабилитации. На сегодня приютил более 100 детей, из которых треть - дети с инвалидностью, дети с задержкой развития, ВИЧ-положительные. В доме находятся детки от рождения до 4 лет.

Реквизиты: Дом ребенка "Антошка", Краматорск КНП "Краматорский дом ребенка Антошка". RU 093355480000026009053630903 АО КБ "Приватбанк" ЕГРПОУ: 05493800 Назначение платежа: благотворительность. Руководитель: Романов Анатолий Алексеевич Телефон: 050-048-46-74.

Областной Дом ребенка №1, Львов

Создан еще в довоенные годы. Здесь живут детки от рождения до 3-х лет, или до 4-х, если с инвалидностью. Это лишенные родительской опеки, дети-сироты, социально-неадаптированных семей, дети, от которых отказались родители, из многодетных семей, дети, родители которых находятся в местах лишения свободы, дети с инвалидностью с различными врожденными и приобретенными пороками. Сейчас на воспитании - 68 детей.

Реквизиты: Областной дом ребенка №1, Львов КУ Львовского областного совета Дом ребенка №1. RU 888201720344251006300029209 Государственная казначейская служба Украины ЕГРПОУ: 01984369 Счет спецфонда. Назначение платежа: благотворительность. Руководитель: Качановская Галина Петровна. Телефон: 095-418-52-80.

Боярский дом ребенка

Создан с целью ухода, воспитания, медицинской и социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, родители которых не имеют возможности их воспитывать, а также детей с недостатками физического и умственного развития. В заведении 103 ребенка, каждый пятый - с инвалидностью. На территории есть недострой. Отдельный корпус стоит незавершенным с 1989 года.

Реквизиты: Боярский дом ребенка КЗ Киевского областного совета "специализированный областной Дом ребенка М. Боярка" UA 648201720314251004302019074 Государственная казначейская служба Украины МФО: 820172 ЕГРПОУ: 01994681 Назначение платежа: благотворительность. Руководитель (председатель комиссии по реорганизации): Козырь Елена Александровна. Телефон: 097-740-90-18.

Криворожская городская детская больница №4

Больница принимает детей от 0 до 17 лет. Имеет стационар и консультативно-диагностический центр. 120 сотрудников и 3 основных отделения - гастроэнтерологическое, инфекционное, педиатрическое. Заведение нуждается в модернизации.

Реквизиты: Криворожская городская детская больница №4 КНП "Криворожская городская детская больница №4" Криворожского городского совета UA253052990000026004030400679 АО КБ "Приватбанк" ЕГРПОУ 02007259 Назначение платежа: благотворительность .Руководитель: Кизяковская Ирина Павловна. Телефон: 067-914-09-07.

Детская городская больница, Полтава

Является многопрофильным специализированным учреждением, которое оказывает лечебно-диагностическую, консультативную помощь детям из города и области от 0 до 18 лет, единственным в области медицинским учреждением по проведению специализированной хирургической помощи, лечению детей с онкогематологической и эндокринной патологией. На сегодня нуждается в реконструкции и модернизации.

Реквизиты: Детская городская больница, Полтава КП "Детская городская клиническая больница Полтавского городского совета" RU 753052990000026001041209464 АО КБ "Приватбанк" г. Полтава МФО 305299 ЕГРПОУ 01999684 Счет спецфонда, назначение платежа: благотворительность. Руководитель: Савченко Лариса Петровна. Телефон: 050-230-10-67.