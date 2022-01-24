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Зеленский сделал заявление после СНБО: все под контролем, причин для паники нет

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Киев, Понедельник 24 января 2022 20:24
Зеленский сделал заявление после СНБО: все под контролем, причин для паники нет Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны записал видео с обращением к украинцам. Он рассказал о вопросах, которые рассматривались на СНБО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского.

"Все под контролем, причин для паники нет", - сказал Зеленский по итогам заседания СНБО.

Глава государства отметил, что первым вопросом заседания была ситуация на востоке Украины. По его словам, идет работу по полной деэскалации обстановки в регионе. Он также добавил, что украинская сторона привержена к мирному решению конфликта.

Второй темой заседания СНБО стала энергетика. Зеленский заверил, что Украина пройдет отопительный сезон спокойно. В стране достаточно газа и угля, и их запасы продолжают увеличиваться.

Третья тема - коронавирус. Президент признал, что в Украине растет количество новых больных. Однако в больницах занято только 28% коек.

"Все потому, что мы, украинцы, поняли, насколько важно вакцинироваться", - подчеркнул Зеленский.

Подробности заседания СНБО, которое прошло сегодня, 24 января, - в материале РБК-Украина.

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