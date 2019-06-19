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ТКГ не смогла прийти к общему решению относительно "хлебного перемирия"

Новости » Политика    19.06.2019 - 19:31
ТКГ не смогла прийти к общему решению относительно "хлебного перемирия"
Фото: Мартин Сайдик (unmultimedia.org)

Вопрос прекращения огня рассмотрят на следующем заседании

Трехсторонняя контактная группа в ходе заседания в Минске в среду, 19 июня, не смогла прийти к общему решению относительно так называемого "хлебного перемирия" на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

По словам спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика, стороны не смогли прийти к общему решению относительно текста заявления о "хлебном перемирию" на Донбассе. Сайдик выразил надежду, что стороны придут к согласию на следующем заседании.

"Это перемирие, совместно с широкой противоминной деятельностью, необходимо гражданскому населению, которое проживает в зоне конфликта. Оно необходимо детям, у которых недавно закончился учебный год. Дети имеют право на каникулы без страха", - подчеркнул спецпредставитель ОБСЕ.

Также Сайдик напомнил о срыве разведения сил в Станице Луганской. Он отметил, что разведение сил, которое было объявлено сторонами две недели назад, так и не было осуществлено.

"Причинами тому стали нарушения режима прекращения огня. И появились они после того, как стороны выразили это намерение, до этого нарушений довольно долго не было", - подчеркнул Сайдик.

Напомним, на прошлом заседание ТКГ стороны договорились начать 10 июня разведение сил на участке в Станице Луганской. Рабочая группа по безопасности обсуждала перспективы восстановления режима прекращения огня.

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