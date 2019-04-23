Зеленского решили увековечить в килограммовой монете (фото)

Российская компания решила выпустить серебряную монету с изображением Владимира Зеленского. Об этом сообщили на сайте компании "Арт-Грани".

Сообщается, что мастера российской компании "Арт-Грани" уже приступили к выпуску серебряной медальной монеты с изображением Владимира Зеленского. Вес этой монеты составит 1 кг. Как объяснили представители компании, они уделяют отдельное внимание важным событиям истории и современности, а также выдающимся персонам, которые находятся в центре событий.

"Для Украины избрания актера Владимира Зеленского в Президенты – это знаменательный момент и новые возможности для граждан изменить жизнь к лучшему. Мы решили запечатлеть в драгоценном металле значимое событие. По задумке дизайнеров монета с изображением призвана стать символом надежды на улучшение России и Украины. Победная медаль размером с ладонь (120 мм) и толщиной 12 мм будет изготовлена из драгоценных металлов – серебра 925 пробы весом 1 килограмм", - указано на сайте компании.

Также сообщается, что на аверсе будет изображен барельеф Владимира Зеленского в обрамлении надписей: "Слуга народа" и "Владимир Зеленский", а реверс изделия украсит герб Украины, дата победы на выборах и надпись: "Президент Украины".

Планируется выпустить ограниченный тираж таких монет, всего 25 экземпляров.

Монета, которую посвятили Зеленскому (скриншот)

Напомним, ранее мы писали о том, что на российском телеканале эпично оконфузились с фотографией Елены Зеленской.

А также рассказывали о том, что социолог высказал предположение, что Зеленский стал для Путина смертельным врагом.