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У Зеленского придумали, как наказать "кнопкодавов": забирать мандат не будут

STYLERЖизнь    24.09.2019 - 23:08
У Зеленского придумали, как наказать "кнопкодавов": забирать мандат не будут
Депутаты будут наказаны за кнопкодавство - названы суммы штрафов (коллаж РБК-Украина)

Депутаты будут вынуждены платить крупные штрафы за несение ответственности других нардепов

"Кнопкодавство" в Верховной Раде хотят искоренить и одним из методов будет введение крупных штрафов. В парламент внесен законопроект № 2148 относительно обеспечения личного голосования народными депутатами, согласно которому штраф за "кнопкодавство" составит от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Об этом говорится в тексте законопроекта.

Как сообщается в пояснительной записке, депутаты своим неперсональным голосованием нарушают не только закон и регламент парламента, но и ставят под угрозу признание законов, принятых с нарушением соответствующей процедуры, конституционными. Нарушение установленной Конституцией Украины процедуры принятия законов и других актов Верховной Радой является основанием для признания их неконституционными, говорится в ч. 1 ст. 152 Конституции Украины.

"Проектом закона предлагается установить уголовную ответственность за совершение народным депутатом Украины любым способом голосования на заседании Верховной Рады Украины вместо другого народного депутата Украины (неличное голосование). Такое деяние будет наказываться штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 85 тыс. грн – Ред.). В соответствии со статьей 216 КПК Украины досудебное расследование таких уголовных правонарушений будут осуществлять следователи органов Государственного бюро расследований", – говорится в документе, автором которого является первый замглавы ВР Руслан Стефанчук.

У Зеленского придумали, как наказать &quot;кнопкодавов&quot;: забирать мандат не будут

Депутаты будут наказаны за кнопкодавство - названы суммы штрафов (скриншот: facebook.com/ruslan.stefanchuk)

Напомним, в течение двух дней накнопкодавили уже три депутата Верховной Рады. Первым стал Александр Ковалев, мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области. 10 сентября он проголосовал за своего коллегу при рассмотрении "закона об импичменте". На следующий день, 11 сентября, отличились сразу два нардепа от "Слуги народа" - Сергей Литвиненко (мажоритарщик) и Елена Копанчук.

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