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Стефанчук подал в Раду законопроект о борьбе с кнопкодавством

Новости » Политика    12.09.2019 - 12:18
Стефанчук подал в Раду законопроект о борьбе с кнопкодавством
Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Украина)

Стефанчук сообщил, что зарегистрирует законопроект относительно обеспечения личного голосования народными депутатами

Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук поручил комитету по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады разобраться с зафиксированными случаями "кнопкодавства" и дать правовую оценку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Кроме того, Стефанчук подал в Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины".

"Как и обещал вчера, направляю в комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины свое обращение с требованием разобраться с ситуацией с зафиксированными фактами "кнопкодавства" в стенах парламента и дать им правовую оценку", - говорится в сообщении.

Стефанчук подал в Раду законопроект о борьбе с кнопкодавствомФото: обращение Стефанчука (facebook.com/ruslan.stefanchuk)

Напомним, народный депутат Михаил Радуцкий сообщил, что в перерыве между пленарными заседаниями в четверг состоится заседание фракции "Слуга народа", на котором рассмотрят кнопкодавство их нардепов.

РБК-Украина писало, что народные депутаты от "Слуги народа" Елена Копанчук и Сергей Литвиненко попалась на кнопкодавстве.

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Новости Украины кнопкодавствоРуслан Стефанчук
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