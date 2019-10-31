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Уши оборву! Потап пригрозил Стасу Михайлову из-за Зеленского

STYLERЖизнь    31.10.2019 - 13:29
Уши оборву! Потап пригрозил Стасу Михайлову из-за Зеленского
Потап вступился за Зеленского перед Стасом Михайловым (коллаж РБК-Украина)

Стас Михайлом грубо обматерил Владимира Зеленского

Владимир Зеленский будучи актером студии "Квартал 95" вывел из себя российского поп-певца Стаса Михайлова. Некогда знаменитому эстрадному артисту и кумиру всех россиянок не понравилась пародия на него, показанная украинскими юмористами на одном закрытом мероприятии.

Как рассказал Евгений Кошевой в интервью Дмитрию Гордона, инцидент произошел на дне рождении президента. Какого именно гаранта, и когда именно это произошло, лучший друг Зеленского не уточнил.

"До сих пор не могу понять, что хотел от Вовы Стас Михайлов, который кричал на него за кулисами на дне рождении одного из президентов... Много было матерных слов. Он обиделся на пародию... Я так на это все смотрел, думаю... Я не подходил, мы стояли все вместе. Я просто стоял, слушал, а он орал. Матом... И жена его там... Странная какая-то у них семейка", - рассказал нынешний лидер студии "Квартал 95".

"Разрулил" ситуацию Потап, который также выступал на этом мероприятии.

"Потом, помню, Леша Потапенко говорит ему (Стасу Михайлову - ред.): "Тронешь "Квартал", я тебе уши оборву!" Сам Потап вступился! А если бы еще и Настя вступилась... Но Настюля не видела этого всего, слава богу", - с улыбкой сказал Кошевой.

Зеленский пародирует Стаса Михайлова

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