Зеленського освистали в Тернополі: з'явилося відео

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимира Зеленського в Тернополі зустріла обурена юрба

Володимир Зеленський вирушив з робочим візитом до Тернополя, в рамках якого представив нового голову Тернопільської ОДА. Під будівлею адміністрації президента зустрів гнівний натовп з 200 чоловік з криками "Ганьба!" і "Ні капітуляції".

На опублікованому у Facebook пабліка "Останній блокпост" записі видно, що Зеленський йде крізь натовп противників розведення військ у супроводі щільного кільця охоронців.

Президент виглядає збентеженим, обертається, намагається щось відповідати, потім усміхається. До Зеленського проривається жінка і дає йому якийсь документ.

"Файне місто Тернопіль. 200 людей, активісти штабу спротиву капітуляції, під Тернопільською ОДА кричали Зеленському "Ганьба" і "Ні - капітуляції!" - сказано в підписі до відео.

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Файне місто Тернопіль Файне місто Тернопіль 200 людей, активісти Штабу спротиву капітуляції, під Тернопільською ОДА кричали Зеленському «ганьба» та «ні - капітуляціі!». #ні_капітуляції Телеграм: https://t.me/lastbp Останній блокпост. #Ні_Капітуляції Опубліковано Останній блокпост. #Ні_Капітуляції П'ятниця, 1 листопада 2019 р.

Зеленський у Тернополі потрапив у скандал (відео: facebook.com/LastBlockPost)

Нагадаємо, новим головою Тернопільської ОДА став Ігор Сопель замість звільненого ще в червні Степана Барни.