У Зеленского обнародовали петицию о роспуске Рады: бурная реакция сети

Команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского обнародовала первую видеопетицию с призывом распустить Верховную Раду. Пользователи сети неоднозначно отреагировали на такое заявление.

Напомним, что в видео сказано, если оно наберет 1 млн просмотров, то Владимир Зеленский "лично обратит на него внимание". По словам автора ролика, Руслана Ханумака, лишь 4% украинцев доверяют Верховной Раде. При этом, он утверждает, что в это число входят сами депутаты и их ближайшее окружение.

Ханумак задает на улицах Киева вопрос прохожим о роспуске Рады. Большинство тех, кого включили в видеоролик, высказались за роспуск.

У Зеленского заявили о роспуске Рады (видео: facebook.com/ze2019official)

Пользователи сети бурно отреагировали на подобное заявление команды новоизбранного президента.

"Уже вижу первые заявления нового гаранта: "Пост о снижении тарифов не набрал достаточного количества лайков, поэтому снижения не будет";

"Опасная затея, в первую очередь для самого Зеленского, поскольку он, скорее всего, мало что сможет сделать из обещанного, а через полгода запустится петиция: выгнать его из президентов";

"ВР должна работать полный срок. Все хотелки - это в "Квартал";

"Что это за пи**ец? Президенту нечем заняться кроме как лайки собирать?"

У Зеленского заявили о роспуске Рады (скрин: facebook.com)

Многие считают подобный шаг манипуляцией людьми, кое-кто возмущается - ведь видео могут смотреть не только украинцы, а просмотр будет засчитан.

"Что означает только после просмотра в 1 миллион. Я могу это посмотреть, но могу быть не согласна. Но мой просмотр будет засчитан. Это манипуляция. Для того, чтобы распустить Раду, нужны основания. Пока ни о планах Зеленского, ни о его команде ничего не известно. А оставлять страну в неизвестности нет никакого смысла";

"Интересно. А что просмотр видео означает поддержку? Если я посмотрела его, чтобы знать какие новые безумия готовит команда Зеленского, то это значит, что я за роспуск Рады? Таким образом, все референдумы будут проводить?"

"Почему нет? Это даже быстрее чем собирать какой то референдум, интернет заменит бумажную волокиту".

"Это с умом делать нужно, а так легкомысленно - это преступление! А я против преступления!"

У Зеленского заявили о роспуске Рады (скрин: facebook.com)

При этом многие пользователи все же поддерживают роспуск Верховной Рады.

"У Зеленского сегодня есть шанс стать лучшим призедентом Украины и войти в историю навечно";

"Зачем все эти лишние телодвижения. Все уже давно ждут, когда эту шайку, метлой из Рады выгонят. А хорошо бы к ответственности еще привлечь за все, что проходило в Украине за эти годы. И суд желательно народный сделать, чтобы ответственности точно никто не избежал";

"Скажите, 450 депутатов, а в зале для работы их бывает хотя бы половина? Вот зачем нам такое кол-ичество? Вот и тарифы можно будет уменьшить";

"Как же вам не понятно... Этих распустят и этих же и соберут в новую Раду! Только под другой партией или блоком!"

Ранее мы писали о том, что у Порошенко ответили на заявление Зеленского относительно инаугурации.

Отметим, что Зеленский в своем ролике критиковал Порошенко за кадровые перестановки в высшем командовании армии и требовал от парламента назначить дату инаугурации на 19 мая.

К слову, сеть бурно отреагировала на претензии Надежды Савченко относительно поста министра обороны или министра иностранных дел в правительстве при Зеленском.