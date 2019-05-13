У Зеленского обнародовали петицию о роспуске Рады: бурная реакция сети

Команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского обнародовала первую видеопетицию с призывом распустить Верховную Раду. Пользователи сети неоднозначно отреагировали на такое заявление.
Напомним, что в видео сказано, если оно наберет 1 млн просмотров, то Владимир Зеленский "лично обратит на него внимание". По словам автора ролика, Руслана Ханумака, лишь 4% украинцев доверяют Верховной Раде. При этом, он утверждает, что в это число входят сами депутаты и их ближайшее окружение.
Ханумак задает на улицах Киева вопрос прохожим о роспуске Рады. Большинство тех, кого включили в видеоролик, высказались за роспуск.
У Зеленского заявили о роспуске Рады (видео: facebook.com/ze2019official)
Пользователи сети бурно отреагировали на подобное заявление команды новоизбранного президента.
- "Уже вижу первые заявления нового гаранта: "Пост о снижении тарифов не набрал достаточного количества лайков, поэтому снижения не будет";
- "Опасная затея, в первую очередь для самого Зеленского, поскольку он, скорее всего, мало что сможет сделать из обещанного, а через полгода запустится петиция: выгнать его из президентов";
- "ВР должна работать полный срок. Все хотелки - это в "Квартал";
- "Что это за пи**ец? Президенту нечем заняться кроме как лайки собирать?"
У Зеленского заявили о роспуске Рады (скрин: facebook.com)
Многие считают подобный шаг манипуляцией людьми, кое-кто возмущается - ведь видео могут смотреть не только украинцы, а просмотр будет засчитан.
- "Что означает только после просмотра в 1 миллион. Я могу это посмотреть, но могу быть не согласна. Но мой просмотр будет засчитан. Это манипуляция. Для того, чтобы распустить Раду, нужны основания. Пока ни о планах Зеленского, ни о его команде ничего не известно. А оставлять страну в неизвестности нет никакого смысла";
- "Интересно. А что просмотр видео означает поддержку? Если я посмотрела его, чтобы знать какие новые безумия готовит команда Зеленского, то это значит, что я за роспуск Рады? Таким образом, все референдумы будут проводить?"
- "Почему нет? Это даже быстрее чем собирать какой то референдум, интернет заменит бумажную волокиту".
- "Это с умом делать нужно, а так легкомысленно - это преступление! А я против преступления!"
У Зеленского заявили о роспуске Рады (скрин: facebook.com)
При этом многие пользователи все же поддерживают роспуск Верховной Рады.
- "У Зеленского сегодня есть шанс стать лучшим призедентом Украины и войти в историю навечно";
- "Зачем все эти лишние телодвижения. Все уже давно ждут, когда эту шайку, метлой из Рады выгонят. А хорошо бы к ответственности еще привлечь за все, что проходило в Украине за эти годы. И суд желательно народный сделать, чтобы ответственности точно никто не избежал";
- "Скажите, 450 депутатов, а в зале для работы их бывает хотя бы половина? Вот зачем нам такое кол-ичество? Вот и тарифы можно будет уменьшить";
- "Как же вам не понятно... Этих распустят и этих же и соберут в новую Раду! Только под другой партией или блоком!"
Ранее мы писали о том, что у Порошенко ответили на заявление Зеленского относительно инаугурации.
Отметим, что Зеленский в своем ролике критиковал Порошенко за кадровые перестановки в высшем командовании армии и требовал от парламента назначить дату инаугурации на 19 мая.
К слову, сеть бурно отреагировала на претензии Надежды Савченко относительно поста министра обороны или министра иностранных дел в правительстве при Зеленском.