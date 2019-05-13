У Зеленського оприлюднили петицію про розпуск Ради: бурхлива реакція мережі

Команда новообраного президента України Володимира Зеленського оприлюднила першу відеопетицію із закликом розпустити Верховну Раду. Користувачі мережі неоднозначно відреагували на таку заяву.

Нагадаємо, що у відео сказано, якщо воно набере 1 млн переглядів, то Володимир Зеленський "особисто зверне на нього увагу". За словами автора ролика, Руслана Ханумака, лише 4% українців довіряють Верховній Раді. При цьому, він стверджує, що в це число входять самі депутати і їх найближче оточення.

Ханумак задає на вулицях Києва питання перехожим про розпуск Ради. Більшість тих, кого включили у відеоролик, висловилися за розпуск.

У Зеленського заявили про розпуск Ради (відео: facebook.com/ze2019official)

Користувачі мережі бурхливо відреагували на подібну заяву команди новообраного президента.

"Вже бачу перші заяви нового гаранта: "Пост про зниження тарифів не набрав достатньої кількості лайків, тому зниження не буде";

"Небезпечна затія, в першу чергу для самого Зеленського, оскільки він, швидше за все, мало що зможе зробити з обіцяного, а через півроку запуститься петиція: вигнати його з президентів";

"ВР повинна працювати повний термін Всі хотілки - це в "Квартал";

"Що це за пі**єц? Президенту нічим зайнятися окрім як лайки збирати?"

У Зеленського заявили про розпуск Ради (скрін: facebook.com)

Багато хто вважає подібний крок маніпуляцією людьми, дехто обурюється, адже відео можуть дивитися не тільки українці, а перегляд буде зарахований.

"Що означає тільки після перегляду в 1 мільйон. Я можу це подивитися, але можу бути не згодна. Але мій перегляд буде зарахований. Це маніпуляція. Для того, щоб розпустити Раду, потрібні підстави. Поки ні про плани Зеленського, ні про його команду нічого не відомо. А залишати країну в невідомості немає ніякого сенсу";

"Цікаво. А що перегляд відео означає підтримку? Якщо я подивилася його, щоб знати, які нові безумства готує команда Зеленського, то це значить, що я за розпуск Ради? Таким чином, всі референдуми будуть проводити?"

"Чому ні? Це навіть швидше, ніж збирати якийсь референдум, інтернет замінить паперову тяганину".

"Це з розумом робити потрібно, а так легковажно - це злочин! А я проти злочину!"

У Зеленського заявили про розпуск Ради (скрін: facebook.com)

При цьому багато користувачів все ж підтримують розпуск Верховної Ради.

"У Зеленського сьогодні є шанс стати найкращим призедентом України і увійти в історію навічно";

"Навіщо всі ці зайві рухи тіла. Всі вже давно чекають, коли цю зграю, мітлою з Ради виженуть. А добре б ще притягнути до відповідальності за все, що відбувалося в Україні за ці роки. І суд бажано народний зробити, щоб відповідальності точно ніхто не уникнув";

"Скажіть, 450 депутатів, а в залі для роботи їх буває хоча б половина? Ось навіщо нам така кількість? Ось і тарифи можна буде зменшити";

"Як же вам не зрозуміло... Цих розпустять і цих же і зберуть в нову Раду! Тільки під іншою партією або блоком!"

Раніше ми писали про те, що у Порошенка відповіли на заяву Зеленського щодо інавгурації.

Зазначимо, що Зеленський у своєму ролику критикував Порошенко за кадрові перестановки у вищому командуванні армії і вимагав від парламенту призначити дату інавгурації на 19 травня.

До речі, мережа бурхливо відреагувала на претензії Надії Савченко щодо посади міністра оборони чи міністра закордонних справ в уряді при Зеленському.