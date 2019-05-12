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Команда Зеленского обнародовала видеопетицию о роспуске Рады

Новости » Выборы 2019    12.05.2019 - 16:42
Команда Зеленского обнародовала видеопетицию о роспуске Рады
Фото: Верховная рада Украины (РБК-Украина)

В аннотации к петиции отмечается, что если видео наберет миллион просмотров, Зеленский обратит внимание на этот вопрос

Команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского обнародовала первую видеопетицию, которая касается роспуска Верховной рады Украины. Соответствующее видео размещено на странице "Команда Зеленского" в Facebook.

В видео отмечается, что в случае, если оно наберет 1 млн просмотров – " Владимир Александрович лично обратит на него внимание".

"Руслан Ханумак записал первый вопрос, который является одним из главных на "повестке дня" граждан Украины: роспуск Верховной Рады. Если вас волнует этот вопрос - смотрите видео, отправляете своим друзьям, знакомым, делитесь на своих страницах. Когда видео наберет 1 млн просмотров - Владимир Александрович лично обратит на него внимание", - говорится в посте.

По словам автора ролика, Верховной раде доверяют лишь 4% граждан, в которые входят сами депутаты и их родственники.

На видео автор задает на улице вопрос прохожим о роспуске Рады. Подавляющее большинство тех, кого включили в видеоролик, высказались за роспуск.

Ранее вице-спикер Верховной рады Украины Оксана Сыроид заявила, что не видит оснований для проведения досрочных парламентских выборов.

"Я не вижу оснований для объявления досрочных парламентских выборов. Такие выборы объявляются тогда, когда парламент не работает", - заявила она.

Напомним, новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил, что говорить о роспуске Верховной Рады еще рано, поскольку полномочий президента он не имеет.

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