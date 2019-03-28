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У Зеленского нашелся особняк в Италии: скандал получил продолжение

STYLERПерсоны    28.03.2019 - 18:24
У Зеленского нашелся особняк в Италии: скандал получил продолжение
Фото: коллаж РБК-Украина

Зеленский не обязан указывать в декларации недвижимость в итальянском Форте-дей-Марми, заявили у политика

Кандидат в президенты Владимир Зеленский не обязан указывать в декларации виллу в Форте-дей-Марми в Италии, так как неявляется госслужащим. Так в команде политика отреагировали на скандал после публикации в СМИ информации о его незадекларированной недвижимости. В пресс-службе Зеленского на странице в Facebook заверили, что за три дня до выборов его пытаются дискредитировать.

В сообщении говорится о том, что в прессу была запущена "очередная волна фейков о "сокрытии имущества" Владимиром Зеленским при декларировании".

В команде кандидата в президенты подчеркнули, что эти обвинения "беспочвенны".

Так, согласно закону о предотвращении коррупции информацию о бенефициарной собственности (имущество, которое декларант контролирует через юридическое лицо) указывают только те субъекты декларирования, которые занимают ответственные и особо ответственное посты, а также субъекты декларирования, занимающие должности, связанные с высоким уровнем коррупционных рисков, в соответствии с перечнем должностей, установленных законом.

У Зеленского напомнили, что он не занимает ни одной из должностей на государственной службе и не обязан декларировать недвижимость, владельцем которой является основанная им компания.

У Зеленского нашелся особняк в Италии: скандал получил продолжение

Вилла Зеленского в Италии (фото: facebook.com/slidstvo.info)

"Зато, указанная компания была задекларирована в декларации Владимира в полном соответствии с действующим законодательством", - указано в публикации.

Также в сообщении добавили, что "утверждение авторов фейка про "пятнадцатикомнатность виллы" - это лишь дополнительное подтверждение циничной клеветы".

У Зеленского нашелся особняк в Италии: скандал получил продолжение

Скрин: facebook.com/ze2019official

Напомним, ранее журналисты "Слидство.Инфо" сообщили о том, что Владимир Зеленский является владельцем большой виллы в Форте-дей-Марми в Италии, которая не указана в его декларации. Также отмечается, что в этом городе есть особняки российских олигархов Романа Абрамовича, Олега Дерипаски, Михаила Прохорова и других.

Как сообщалось ранее, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии, президентский рейтинг возглавляют Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. 

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