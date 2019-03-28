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У Зеленського знайшовся особняк в Італії: скандал отримав продовження

STYLERПерсони    28.03.2019 - 18:24
У Зеленського знайшовся особняк в Італії: скандал отримав продовження
Фото: колаж РБК-Україна

Зеленський не зобов'язаний вказувати в декларації нерухомість в італійському Форте-дей-Мармі, заявили у політика

Кандидат у президенти Володимир Зеленський не зобов'язаний вказувати у декларації віллу в Форте-дей-Мармі в Італії, адже не є держслужбовцем. Так в команді політика відреагували на скандал після публікації в ЗМІ інформації про його незадекларовану нерухомість. У прес-службі Зеленського на сторінці в Facebook запевнили, що за три дні до виборів його намагаються дискредитувати.

У повідомленні йдеться про те, що у пресу була запущена "чергова хвиля фейків щодо "приховування майна" Володимиром Зеленським при декларуванні".

У команді кандидата в президенти наголосили, що ці звинувачення "безпідставні".

Так, згідно із законом про запобігання корупції інформацію про бенефіціарну власність (майно, яке декларант контролює через юридичну особу) вказують лише ті суб'єкти декларування, які займають відповідальні та особливо відповідальні посади, а також суб'єкти декларування, які займають посади, пов'язані з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком посад, встановлених законом

У Зеленського нагадали, що він не займає жодної з посад на державній службі і не зобов'язаний декларувати нерухомість, власником якої є заснована ним компанія.

У Зеленського знайшовся особняк в Італії: скандал отримав продовження

Вілла Зеленського в Італії (фото: facebook.com/slidstvo.info)

"Натомість, вказана компанія була задекларована у декларації Володимира у повній відповідності до чинного законодавства", - зазначено в публікації.

Також у повідомленні додали, що "твердження авторів фейку про "п’ятнадцятикімнатність вілли" - це лише додаткове підтвердження цинічної брехні".

У Зеленського знайшовся особняк в Італії: скандал отримав продовження

Скрін: facebook.com/ze2019official

Нагадаємо, раніше журналісти "Слідство.Інфо" повідомили про те, що Володимир Зеленський є власником великої вілли у Форте-дей-Мармі в Італії, яка не вказана у його декларації. Також зазначається, що в цьому місті є особняки російських олігархів Романа Абрамовича, Олега Дерипаски, Михайла Прохорова та інших.

Як повідомлялося раніше, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київського міжнародного інституту соціології, президентський рейтинг очолюють Володимир Зеленський, Петро Порошенко і Юлія Тимошенко.

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