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Зеленского могут оштрафовать на 17 тысяч: названа причина

STYLERЖизнь    04.06.2020 - 11:42
Зеленского могут оштрафовать на 17 тысяч: названа причина
Владимира Зеленского могут оштрафовать (фото: РБК-Украина)

Владимира Зеленского полиция может оштрафовать за нарушение карантинных правил

Президента Украины Владимира Зеленского могут оштрафовать за нарушение карантина. Дело в том, что гарант, пребывая с рабочим визитом в Хмельницком, находился в кафе с коллегами и пил кофе. Как известно, залы кафе и ресторанов откроют в стране только с 5 июня, сейчас разрешены только летние площадки.

Журналисты задали вопрос заместителю министра МВД Антону Геращенко о том, может ли быть наказан за свои действия глава государства.

"Полиции не в первой штрафовать президента. Уже была ситуация с Зеленским, когда он в апреле 2019 года показал свой бюллетень и был оштрафован по закону за разглашение тайны голосования, поэтому компетентные органы полиции рассмотрят данный вопрос. Но виновен ли президент, нужно еще разобраться, исходя из контекста ситуации", - сообщил Антон Геращенко.

Напомним, что 3 июня президент Украины Владимир Зеленский находился в городе Хмельницком на рабочей встрече.

Как отмечает Pavlovsky News в своем Telegram-канале, скорее всего, внушительный штраф в 17 тыс. гривен получит само заведение.

"Мы проанализировали сводки полиции. Обычно в таких случаях административный протокол составляется как раз на владельца заведения", - сказано в сообщении.

Владимир Зеленский может быть оштрафован (YouTube)

Как мы ранее писали, президент Украины нарушил правила карантина после рабочей встречи в Хмельницком.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины Владимир Зеленский
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