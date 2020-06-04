Зеленського можуть оштрафувати на 17 тисяч: названа причина

Володимира Зеленського можуть оштрафувати (фото: РБК-Україна)

Володимира Зеленського поліція може оштрафувати за порушення карантинних правил

Президента України Володимира Зеленського можуть оштрафувати за порушення карантину. Річ у тому, що гарант, перебуваючи з робочим візитом у Хмельницькому, знаходився в кафе з колегами і пив каву. Як відомо, зали кафе і ресторанів відкриють в країні тільки з 5 червня, зараз дозволені тільки літні майданчики.

Журналісти поставили питання заступнику міністра МВС Антону Геращенку про те, чи може бути покараний за свої дії глава держави.

"Поліція не перший раз штрафує президента. Вже була ситуація із Зеленським, коли він у квітні 2019 року показав свій бюлетень і був оштрафований за законом за розголошення таємниці голосування, тому компетентні органи поліції розглянуть це питання. Але винен президент, потрібно ще розібратися, виходячи з контексту ситуації", - повідомив Антон Геращенко.

Нагадаємо, що 3 червня президент України Володимир Зеленський знаходився в місті Хмельницькому на робочій зустрічі.

Як зазначає Pavlovsky News у своєму Telegram-каналі, швидше за все, значний штраф в 17 тис. гривень отримає сам заклад.

"Ми проаналізували дані поліції. Зазвичай в таких випадках адміністративний протокол складається як раз на власника закладу", - сказано в повідомленні.

Володимир Зеленський може бути оштрафований (YouTube)

Як ми раніше писали, президент України порушив правила карантину після робочої зустрічі в Хмельницькому.

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Автор: Людмила Жукова