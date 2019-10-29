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Зеленского в Мариуполе встречали с баннером "я не лох" и розовым гробом (фото)

STYLERЖизнь    29.10.2019 - 13:20
Зеленского в Мариуполе встречали с баннером "я не лох" и розовым гробом (фото)
Владимир Зеленский в Мариуполе (коллаж РБК-Украина)

Владимира Зеленского в Мариуполе встречали активисты с баннерами, на которых были цитаты президента

Владимир Зеленский в Мариуполе перед выступлением на инвестиционном форуме RE: think. Invest in Ukraine попал в неприятную ситуацию.

Так, на одной из центральных улиц города, на которой и расположен шатер, где проходило мероприятие, неизвестные активисты растянули два зеленых баннера.

Когда Зеленский входил на локацию возле драмтеатра, он смог видеть надписи на баннерах. На одном из них было написано: "Мне 42-й год, я же не лох, я президент этой страны!". А на другом была более серьезная надпись: "После отвода грады долетят сюда!".

Зеленского в Мариуполе встречали с зелеными баннерами "я не лох" (фото: 0629.com.ua)

Кроме того, как сообщает местное издание 0629.com.ua, на проспекте Мира звучала музыка, поверх которой была наложена речь президента с упомянутой выше цитатой.

Также на акцию возле драмтеатра был принесен розовый гроб, на котором виднелась надпись "Экология".

Зеленского в Мариуполе встречали с розовым гробом (фото: 0629.com.ua)

Напомним, фразу: "Мне 42-й год, я же не лох, я президент этой страны!" Владимир Зеленский произнес в прифронтовом Золотом на встрече с добровольцами.

Добавим, что возле места, где проходит форум, собрались люди и с другими плакатами. В частности, местные жители написали такие обращения к Зеленскому: "Мы работаем бесплатно 4 года", "Помогите", "Верните нашу зарплату", "Остановите произвол на "Азовмаше" и другие.

Зеленского встречают в Мариуполе

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