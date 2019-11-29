У Зеленского хотят "приглушить" свободу слова: сеть вскипела

Нардеп Ольга Василевская-Смаглюк высказалась про свободу слова в Украине и считает, что ее нужно "приглушить", так как в последнее время многие позволяют себе нелецеприятно говорить о президенте Владимире Зеленском. Такое высказывание депутата прозвучало в эфире "Настоящего времени" 28 ноября. Именно так прокомментировала Василевская ситуацию вокруг обысков у волонтера Маруси Звиробий и депутата Софии Федины, против которых возбуждено уголовное дело за "угрозу" убийством президенту Владимиру Зеленскому.

Позже депутат попыталась оправдаться и объяснила, что ее цитата вырвана из контекста, но в сети уже успели обсудить такие громкие высказывания "слуги народа".

"Следите за бровями Ирины Ромалийской. Сначала ведущая спрашивает о Маричке Звиробий, потом о человеке, который порвал портрет Порошенко, потом про Александра Дубинского и его высказываниях, потом получает мой ответ, что у нас слишком сильная свобода слова и пора бы начать фильтровать свою речь тем, кто такое допускает. Вырезает последнюю фразу без контекста, отправляет на ютуб. Умничка, good job, well done. Оказалось, что достаточно пригрозить президенту физической расправой и это станет нормой вещей, свободой слова. Получили! Берегите брови, Ирина. Вам еще ими руководить и управлять ", - написала Василевская-Смаглюк у себя на Facebook.

Например, Борислав Береза написал, что он "неистово орет" от таких высказываний нардепа.

"Ору!!!! Неистово!!! Теперь я видел все!!! Пчелы против меда, а бывшие журналисты против свободы слова. Ирина Ромалийская это феерично!!! Я ох... ох... В общем, удивился я. Сильно. Очень. "У нас в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы уже немножко приглушить" - это заявление в нашем эфире депутата Верховной Рады Украины Ольги Василевской-Смаглюк. До избрания депутатом Ольга 15 лет работала журналистом. Последние 8 - в ТСН на канале 1+1",- написал Береза.

Скриншот поста (facebook.com/borislav.bereza)

"Ці мерзотники прямо говорять, що треба обмежити критику преЗЕдента, обмеживши свободу слова( вони не приховують, що їх мета заткнути роти людям. Їм і в голову немприходить, що можна просто добре робити свою роботу і тоді тебе менше критикуватимуть...",- написал Александр Бригинец.

Скриншот поста (facebook.com/bryhynets)

В сети недоумевают, как бывшая журналистка (Ольга Василевская, которая работала 15 лет в СМИ), может допускать себе говорить такое.

"Народна депутатка Ольга Василевская, колишня журналістка 1+1, включила режим "сніжинка". Її не так зрозуміли, вирвали з контексту, змонтували.

Але ні, Олю, якщо дивитись відео повністю, ви виглядаєте чучундрою не менше, а то й більше. Кажуть, коли обісрався, ефективно сидіти спокійно і не розмазувати",- считает журналист Сергей Гришин.

Скриншот поста (facebook.com/grishyn)