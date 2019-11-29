У Зеленського хочуть "приглушити" свободу слова: мережа скипіла

Нардеп Ольга Василевська-Смаглюк висловилася про свободу слова в Україні і вважає, що її потрібно "приглушити", так як останнім часом багато дозволяють собі нелецеприятно говорити про президента Володимира Зеленском. Таке висловлювання депутата прозвучало в ефірі "Теперішнього часу" 28 листопада. Саме так прокоментувала Василевська ситуацію навколо обшуків у волонтера Марусі Звиробий і депутата Софії Федини, проти яких порушено кримінальну справу за "погрозу" вбивством президенту Володимиру Зеленському.

Пізніше депутат спробувала виправдатися і пояснила, що її цитата вирвана з контексту, але в мережі вже встигли обговорити такі гучні вислови "слуги народу".

"Слідкуйте за бровами Ірини Ромалійської. Спочатку ведуча запитує про Марічку Звіробій, потім про людину, яка порвала портрет Порошенко, потім про Олександра Дубинського та його висловлювання, потім отримує мою відповідь, що у нас дуже сильна свобода слова і пора б почати фільтрувати свою мову тим, хто таке допускає. Вирізає останню фразу без контексту, відправляє на ютуб. Умничка, good job, well done. Виявилося, що достатньо пригрозити президенту фізичною розправою і це стане нормою, свободою слова. Отримали! Бережіть брови, Ірина. Вам ще ними керувати та управляти ", - написала Василевська-смаглюк у себе на Facebook.

Наприклад, Борислав Береза написав, що він "несамовито кричить" від таких висловлювань нардепа.

"Ору!!!! Несамовито!!! Тепер я бачив усе!!! Бджоли проти меду, а колишні журналісти проти свободи слова. Ірина Ромалійська це феєрично!!! Я ох... ох... В загальному, здивувався я. Сильно. Дуже. "У нас в країні настільки сильна свобода слова, що її пора б вже трошки приглушити" - це заява в нашому ефірі депутата Верховної Ради України Ольги Василевської-Смаглюк. До обрання депутатом Ольга 15 років працювала журналістом. Останні 8 - в ТСН на каналі 1+1",- написав Береза.

Скріншот поста (facebook.com/borislav.bereza)

"Ці мерзотники прямо говорять, що треба обмежити критику преЗЕдента, обмеживши свободу слова( вони не приховують, що їх мета заткнути роті людям. Їм і в голову немприходить, що можна просто добре робити свою роботу і тоді тобі менше критикуватимуть...",- написав Олександр Бригінець.

Скріншот поста (facebook.com/bryhynets)

У мережі дивуються, як колишня журналістка (Ольга Василевська, яка працювала 15 років у ЗМІ), може дозволити собі говорити таке.

"Народна депутатка Ольга Василевська, колишня журналістка 1+1, включила режим "сніжинка". Її не так зрозуміли, вирвали з контексту, змонтували.

Альо ні, Олю, якщо дивитись відео повністю, ви виглядаєте чучундрою не менше, а то й більше. Кажуть, коли обісрався, ефективно сидіти спокійно і не розмазувати",- вважає журналіст Сергій Гришин.

Скріншот поста (facebook.com/grishyn)