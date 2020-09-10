Зеленского будут охранять четвероногие секьюрити: как их обучают (фото)

Для охраны президента Владимира Зеленского в кинологическом учебном центре Госпогранслужбы готовят кинологов и служебных собак. Четвероногие секьюрити оттачивают свое мастерство и учатся чувствовать опасность на расстоянии, своевременно выявлять взрывоопасные предметы и извещать об угрозе своего партнера.

Так, на базе центра вместе с сотрудниками Управления государственной охраны Украины учатся их хвостатые напарницы - собаки Мэри, Дана и Альфа. Об этом передали в пресс-службе ГПСУ.

Дуэты кинологов с собаками, которые будут обеспечивать безопасность первых лиц государства, проходят специальный курс подготовки по поиску взрывчатых веществ.

Отмечается, что особое внимание в ходе обучения обращается на полное взаимодействие между кинологом и собакой и четкое выполнение команд.

"Поиск взрывчатки требует от четвероногих охранников высокой выносливости. Обнаружив опасный предмет, собака должна предупредить своего напарника и ни в коем случае не брать в зубы и не касаться опасной находки лапой, так как последняя может взорваться", - говорится в сообщении.

По окончании учений кинологи и собаки сдадут экзамены и получат соответствующие свидетельства.

Для охраны президента Украины готовят служебных собак (фото: dpsu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что охрана Зеленского оказалась лучшей в мире - служба безопасности президента Украины завоевала золото на престижных международных соревнованиях.

Напомним, что в охрану президента Украины приняли специальных собак породы овчарка еще с 2017 года. Первыми такими телохранителями стали брат и сестра Карат и Мэри.