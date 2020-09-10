Зеленського будуть охороняти чотирилапі сек'юріті: як їх навчають (фото)

Для охорони президента Володимира Зеленського у кінологічному навчальному центрі Держприкордонслужби готують кінологів і службових собак. Чотирилапі сек'юріті відточують свою майстерність і вчаться відчувати небезпеку на відстані, своєчасно виявляти вибухонебезпечні предмети та сповіщати про загрозу свого напарника.

Так, на базі центру разом з працівниками Управління державної охорони України навчаються їхні хвостаті напарниці - собаки Мері, Дана та Альфа. Про це передали в прес-службі ДПСУ.

Дуети кінологів з собаками, які будуть забезпечувати безпеку перших осіб держави, проходять спеціальний курс підготовки з пошуку вибухових речовин.

Зазначається, що особливу увагу в ході навчання звертається на повну взаємодію між кінологом і собакою та чітке виконання команд.

"Пошук вибухівки вимагає від чотирилапих охоронців високої витривалості. Виявивши небезпечний предмет, собака має попередити свого напарника і ні в якому разі не брати в зуби та не торкатися небезпечної знахідки лапою, бо остання може вибухнути", - йдеться в повідомленні.

По закінченні навчань кінологи та собаки складуть іспити та отримають відповідні свідоцтва.

Для охорони президента України готують службових собак (фото: dpsu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що охорона Зеленського виявилася найкращою у світі - служба безпеки президента України завоювала золото на престижних міжнародних змаганнях.

Нагадаємо, що в охорону президента України взяли спеціальних собак породи вівчарка ще з 2017 року. Першими такими охоронцями стали брат і сестра Карат і Мері.