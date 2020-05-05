Зеленский жестко отчитал Тищенко и лишил его заветной мечты

Николай Тищенко "попал под раздачу" от Владимира Зеленского. Президент жестко отчитал народного депутата после недавнего скандала с рестораном "Велюр", которым владеет "слуга народа". Напомним, что заведение скандального Тищенко во время карантина продолжало принимать избранных VIP-клиентов. А путаные объяснения парламентария, говорят в окружении президента, нанесли урон репутации Зеленского и его команды.

Сам глава государства, конечно же, не мог остаться в стороне от сложившейся ситуации. Так, в эфире "Свободы слова" замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что у Зеленского был "очень жесткий разговор" с Тищенко.

"Я надеюсь, что это будет пример для других народных депутатов, что если ты народный депутат, то не нужно делать из себя какого-то царя. Нельзя всем ресторанам работать - это значит, что и ресторанам, которые были связаны с одним из народных депутатов, тоже нельзя работать", - отметил Тимошенко.

Поговаривают, что после этой истории Николай Тищенко окончательно лишился шансов стать кандидатом от "Слуги народа" на выборах киевского мэра, которые должны состоятся в октябре.

А о желании влиять на столичную политику Тищенко известно всем. Правда, в своих интервью нардеп признавался, что его участие в выборах мэра столицы будет зависеть от решения Зеленского и партии, а конкуренции с Кличко парламентарий не боится.

"Раньше я был просто бизнесменом, а он мэром. После избрания меня народным депутатом и после того, как я стал замглавы фракции "Слуги народа", у нас стали деловые рабочие взаимоотношения... Я вообще борец по своей природе, по определению. Помимо того, что я занимался борьбой в юности, я по духу воин. У меня вообще страхов нет. Я не то что готов, я всегда готов. Поэтому говорить и приуменьшать мои боевые качества, - это странно, по меньшей мере", - заявил Тищенко в недавнем интервью НВ.

Что бы он поменял в первую очередь, если бы стал столичным градоначальником? По словам Тищенко, его волнуют "цветение ларьков на Крещатике" и отсутствие генерального плана застройки Киева. Но, судя по всему, все заветные мечты ресторатора относительно кресла мэра канули в Лету после скандала с "Велюром".

Напомним, что после скандальной истории с "Велюром", Николай Тищенко "наехал" на журналистов.