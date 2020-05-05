Зеленський жорстко відчитав Тищенка і позбавив його заповітної мрії

Микола Тищенко "потрапив під роздачу" від Володимира Зеленського. Президент жорстко відчитав народного депутата після недавнього скандалу з рестораном "Велюр", яким володіє "слуга народу". Нагадаємо, що заклад скандального Тищенка під час карантину продовжував приймати обраних VIP-клієнтів. А плутані пояснення парламентарія, кажуть в оточенні президента, завдали шкоди репутації Зеленського та його команди.

Сам глава держави, звичайно ж, не міг залишитися в стороні від ситуації, що склалася. Так, в ефірі "Свободи слова" заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що у Зеленського була "дуже жорстка розмова" з Тищенком.

"Я сподіваюся, що це буде приклад для інших народних депутатів, що якщо ти народний депутат, то не потрібно робити з себе якогось царя. Не можна всім ресторанам працювати - це значить, що і ресторанам, які були пов'язані з одним із народних депутатів, теж не можна працювати", - зазначив Тимошенко.

Подейкують, що після цієї історії Микола Тищенко остаточно позбувся шансів стати кандидатом від "Слуги народу" на виборах київського мера, які мають відбутися в жовтні.

А про бажання впливати на столичну політику Тищенка відомо всім. Правда, у своїх інтерв'ю нардеп зізнавався, що його участь у виборах мера столиці буде залежати від рішення Зеленського і партії, а конкуренції з Кличком парламентарій не боїться.

"Раніше я був просто бізнесменом, а він мером. Після обрання мене народним депутатом і після того, як я став заступник голови фракції "Слуги народу", у нас стали ділові робочі взаємини... Я взагалі борець за своєю природою, за призначенням. Крім того, що я займався боротьбою в юності, я воїн за духом. У мене взагалі страхів немає. Я не готовий, я завжди готовий. Тому говорити і применшувати мої бойові якості, - це дивно, щонайменше", - заявив Тищенко в недавньому інтерв'ю НВ.

Що б він поміняв в першу чергу, якщо б став столичним градоначальником? За словами Тищенка, його хвилюють "цвітіння ларьків на Хрещатику" і відсутність генерального плану забудови Києва. Але, судячи з усього, всі заповітні мрії ресторатора щодо крісла мера канули в Лету після скандалу з "Велюром".

Нагадаємо, що після скандальної історії з "Велюром", Микола Тищенко ще й "наїхав" на журналістів.