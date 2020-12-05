Зеленский жестами продемонстрировал, как правильно носить защитную маску (видео)

Владимир Зеленский призвал украинцев правильно носить маски (фото: РБК-Украина)

Действенной защитой от коронавируса есть защитная маска, которую очень часто украинцы одевают не правильно или вообще не носят, используют одноразовую по несколько раз. Так, до введения штрафов за неправильное ношение масок, традиционно граждане натягивали защитные маски только на подбородок.

Поэтому, президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, решил показать украинцам, как нужно носить маски, а как нет.

"Пожалуйста, граждане, носите маски. Очень прошу, уже миллион раз. Носите их правильно, как нормальные люди носят обычные маски", - сказал Зеленский.

После этого президент Зеленский ладонью одной руки показал несколько вариантов, как неправильно носить защитные маски. В частности, глава государства ладонью сымитировал маску и закрыл подбородок, лоб и щеку, отметив, что индивидуальное средство защиты должено закрывать нос и рот.

Также украинский президент призвал граждан пользоваться дезинфекторами, избегать скоплений людей, соблюдать дистанцию, не заниматься самолечением и укреплять иммунитет.

"Не гуглите, не ищите советы в соцсетях, а сразу обращайтесь к семейному врачу. Давайте все соберемся, постараемся и сделаем себе нормальные праздники без локдауна. Праздники без температуры, ощущая запах елки и вкус мандаринов. Сделаем нашим врачам-героям лучший новогодний подарок", - призвал президент.

Президент Владимир Зеленский показал, как не надо носить маски (видео: Youtube)

В публикации на Facebook странице президента пользователи поблагодарили за совет и оставили такие комментарии:

Спасибо, хороший совет

Учтем

Оригинальное совет

Надеемся, на праздники будут ощутимы и запах, и вкус

Напомним, в ВОЗ изменили свое мнение относительно того, нужна ли маска при занятиях спортом во время пандемии COVID-19.

Ранее мы сообщали, что в Киеве в маршрутке из-за маски возникла словесная перепалка, после которой завязалась драка, которая впоследствии переросла в погоню.