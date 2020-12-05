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Зеленський жестами продемонстрував, як правильно носити захисну маску (відео)

Субота 05 грудня 2020 12:41
Зеленський жестами продемонстрував, як правильно носити захисну маску (відео)
Володимир Зеленський закликав українців правильно носити маски (фото: РБК-Україна)
Автор: Анжеліка Галушко

Дієвим захистом від коронавірусу є захисна маска, яку дуже часто українці одягають не правильно або взагалі не носять, використовують одноразову по кілька разів. Так, до введення штрафів за неправильне носіння масок, традиційно громадяни натягували захисні маски лише на підборіддя.

Тому, президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, вирішив показати українців, як потрібно носити маски, а як ні.

"Будь ласка, громадяни, носіть маски. Дуже прошу, вже мільйон разів. Носіть їх правильно, як нормальні люди носять звичайні маски", - сказав Зеленський.

Після цього президент Зеленський долонею однієї руки показав кілька варіантів, як неправильно носити захисні маски. Зокрема, глава держави долонею зімітував маску і закрив підборіддя, лоб і щоку, наголосивши, що індивідуальний засіб захисту повинен закривати ніс і рот.

Також український президент закликав громадян користуватися дезінфекторами, уникати скупчень людей, дотримуватися дистанції, не займатися самолікуванням і зміцнювати імунітет.

"Не гугліть, не шукайте поради в соцмережах, а одразу звертайтеся до сімейного лікаря. Давайте всі зберемося, постараємося і зробимо собі нормальні свята без локдауну. Свята без температури, відчуваючи запах ялинки і смак мандаринів. Зробимо нашим лікарям-героям найкращий новорічний подарунок", - закликав президент.

Президент Володимир Зеленський показав, як не треба носити маски (відео: Youtube)

У публікації на Facebook сторінці президента користувачі подякували за пораду і залишили такі коментарі:

  • Дякуємо, гарна порада;
  • Врахуємо;
  • Оригінальна порада;
  • Сподіваємося, на свята будуть відчутні і запах, і смак.

Нагадаємо, у ВООЗ змінили свою думку щодо того, чи потрібна маска при заняттях спортом під час пандемії COVID-19.

Раніше ми повідомляли, що у Києві в маршрутці через маску виникла словесна перепалка, після якої зав'язалася бійка, яка згодом переросла в погоню.

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