В ВОЗ рассказали, нужна ли маска при занятиях спортом

Нужна ли маска при занятиях спортом (фото: freepic.com)

Во Всемирной организации здравоохранения изменили свое мнение относительно того, нужна ли маска при занятиях спортом во время пандемии COVID-19. Сейчас организация не советует надевать защитные средства во время занятия спортом. Также не нужно носить респираторы с клапанами, так как клапан выдоха может пропускать воздух.

Об этом информирует пресс-служба организации на своей странице в Facebook.

"ВОЗ не рекомендует носить маски во время интенсивных занятий спортом, ведь маска может мешать комфортному дыханию. При этом следует соблюдать дистанцию ​​не менее 1,5 метра и хорошо проветривать помещение. Особое внимание следует уделять дезинфекции поверхностей, которых часто касаются", - сказано в сообщении ВОЗ.

Также на страничке организации отметили, что одно ношением маски не может защитить от вируса. Важно соблюдать дистанцию, избегать большого скопления людей, чихать и кашлять в локоть или одноразовый платок, хорошо проветривать помещение.

Также важно тщательно мыть руки до и после использования маски, а также правильно ее одевать, носить, снимать и стирать (касается многоразовых масок).

Как мы сообщали ранее, ВОЗ оценила перспективы вакцин против COVID-19 как феноменальные.

Также мы рассказывали, что Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по использованию масок в медицинских учреждениях и в общественных местах во время пандемии COVID-19.