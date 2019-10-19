Зеленский завел себе нового "шептуна на ухо" (фото)

Андрей Богдан решил потроллить украинцев снимком, на котором глава Офиса президента показал, что он не единственный "шептун на ухо", который "работает" на Зеленского.

Сцены, в которых Андрей Богдан что-то нашептывает на ухо Владимиру Зеленскому, уже давно стали притчей во языцах. Но, как оказалось, в подобном был замечен актер Станислав Боклан, судья "Лиги смеха", премьер-министр из сериала "Слуга народа".

На снимке народный артист, недавно взявший официальное интервью у президента, что-то активно нашептывает Владимиру Зеленскому.

"Перестаньте гнать на Богдана))) Богдан невиноувен", - подписал снимок глава Офиса (орфография и пунктуация автора сохранены).

Станислав Боклан и Владимир Зеленский (фото: facebook.com/Андрей Богдан)

Пользователи сети не особо заценили тонкий троллинг Андрея Богдана. В сети много иронических комментариев.

И когда смеяться? Еще скажи умник.

Хвантазирка.

Пригласите Шария к себе.

Разговор о себе в третьем лице характерен для детской речи и продолжается обычно до кризиса трех лет, когда ребёнок начинает осознавать себя как личность.

К слову, не так давно Андрей Богдан признался, что именно шепчет на ухо Владимиру Зеленскому.