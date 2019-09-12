Это все придумал Порошенко: "Квартал 95" порвал сеть видео про "евробляхи"

"Квартал 95" пошутил о "евробляхах" (коллаж РБК-Украина)

Украинцы смеются с видео, на котором актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказывает о "евробляхах"

У Зеленского решили судьбу "евроблях" в Украине - 12 сентября Рада приняла закон об отсрочке штрафов для автомобилей на еврономерах.

И пока владельцы "евроблях" получили плюс 90 дней к сроку, в течение которого они могут растаможить свое транспортное средство и не получить штраф, в сети вспоминают забавное видео, снятое студией "Квартал 95" о тех самых "евробляхах".

На видео Евгений Кошевой в образе простого пацанчика Жеки рассказывает о протесте "колымаг на евробляхах" и о том, как его "кентюрик" хотел пригнать авто из Европы в Украину.

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В ролике Кошевой говорит, что закон о растаможке авто на еврономерах, "говоря автомобильным языком, это "Ланос".

"Еще "евробляхеры" пытались вносить поправки в этот закон. Самая главная поправка - чтобы их не зае.... Забыли чтобы о них, короче", - пошутил Жека.

"И вообще, все это придумал Порошенко, чтобы пересадить украинцев на "Богданы", - шутит персонаж Кошевого.

Видео сегодня снова становится актуальным. Его посмотрели уже более 560 тыс. пользователей.

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Кстати, в ГФС не так давно назвали сумму поступлений от растаможки авто на еврономерах.