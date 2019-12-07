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Зеленский высмеял Путина прямо в центре Москвы: в сети вспомнили видео

STYLERПерсоны    07.12.2019 - 12:35
Зеленский высмеял Путина прямо в центре Москвы: в сети вспомнили видео
Зеленский и Путин (коллаж РБК-Украина)

Экс-актер Владимир Зеленский для одного из шоу студии "Квартал 95" записывал шуточные новости в центре российской столицы

Действующий президент Украины Владимир Зеленский в видеоролике для "Квартала 95" высмеял россиян и главу Кремля Владимира Путина. Экс-актер записал видео в самом сердце Москвы, на Красной площади, для юмористического шоу "ЧистоNews" в 2014 году, в котором также вспомнили курьезные случаи с экс-президентом Виктором Януковчием. Видео опубликовано в YouTube.

На видеоролике 5-летней давности, который недавно неожиданно всплыл в сети, Владимир Зеленский высмеивает достижения российских ученых, миграционную политику, автомобильное производство и президента РФ Владимира Путина.

"Совсем недавно президент Владимир Путин открыл ночную хоккейную лигу. На открытии состоялся матч, в котором принимал участие сам президент России. Вы знаете, несмотря на то что вратарь оппонента получил 6 шайб от клюшки президента России, он счастлив, ведь у него семья, дети, и дети дождутся сегодня отца", - пошутил Владимир Александрович.

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Стоит напомнить, что ранее в шоу "Чисто News" также обыгрывались шутки с российскими политиками.

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