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Зеленський висміяв Путіна прямо в центрі Москви: в мережі згадали відео

STYLERПерсони    07.12.2019 - 12:35
Зеленський висміяв Путіна прямо в центрі Москви: в мережі згадали відео
Зеленський і Путін (колаж РБК-Україна)

Екс-актор Володимир Зеленський для одного шоу студії "Квартал 95" записував жартівливі новини у центрі російської столиці

Чинний президент України Володимир Зеленський у відеоролику для "Кварталу 95" висміяв росіян і главу Кремля Володимира Путіна. Екс-актор записав відео в самому серці Москви, на Червоній площі, для гумористичного шоу "ЧистоNews" в 2014 році, в якому також згадали курйозні випадки з екс-президентом Віктором Януковчием. Відео опубліковане на YouTube.

На відеоролику 5-річної давності, який нещодавно несподівано сплив у мережі, Володимир Зеленський висміює досягнення російських вчених, міграційну політику, автомобільне виробництво і президента РФ Володимира Путіна.

"Зовсім нещодавно президент Володимир Путін відкрив нічну хокейну лігу. На відкритті відбувся матч, в якому брав участь сам президент Росії. Ви знаєте, незважаючи на те, що воротар опонента отримав 6 шайб від ключки президента Росії, він щасливий, адже у нього сім'я, діти, і діти дочекаються сьогодні батька", - пожартував Володимир Олександрович.

Зеленський висміяв Путіна в Москві

Варто нагадати, що раніше в шоу "Чисто News" також обігравалися жарти з російськими політиками.

Зеленський висміяв Путіна – Чисто News

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