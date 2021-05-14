Зеленский выселяет экс-чиновников из Конча-Заспы и Пущи-Водицы

"Сегодня мы коснулись важного вопроса - это государственные земли и дома в Конче-Заспе и Пуще-Водице, а также лица, в пользовании которых они находятся. В целом речь о почти 400 гектарах заповедной земли и более 100 государственных зданиях и дачах", - заявил президент.

Зеленский напомнил, что еще в 2014-м году правительством был отменен перечень категорий лиц, имеющих право на льготное проживание. Однако по факту, это дало им право жить на территории заповедных земель легально и за символическую плату.

Кто из экс-чиновников владеет резиденциями в Конча-Заспе и Пуще-Водице

"Это бывшие судьи, прокуроры, милиционеры, таможенники, налоговики, люди по фамилии Пискун, Ландик, Васюник, министры времен Януковича - Табачник и Богатырева, вице-премьер времен Порошенко Зубко и даже директор департамента корпорации "Богдан" Александр Ильин", - гарант перечислил лиц, которых выдворят из элитных земель.

Президент добавил, что чиновники крепко осели на территории Конча-Заспы и Пущи-Водицы, строились, делали ремонт, за что еще и получали 50-процентное возмещение.

Сейчас СНБО получило задание установить полный перечень лиц, проживающих там и провести аудит земель, чтобы начать "великое переселение этих народов".

Видео: Владимир Зеленский выселяет из Конча-Заспы и Пущи-Водицы экс-чиновников (facebook.com/zelenskiy95)