Зеленський виселяє екс-чиновників з Конча-Заспи й Пущі-Водиці

"Сьогодні ми торкнулися важливого питання - це державні землі та будинки в Конча-Заспі та Пущі-Водиці, а також особи, у користуванні яких вони перебувають. Загалом мова про майже 400 гектарів заповідної землі та понад 100 державних будівель і дач", - заявив президент.

Зеленський нагадав, що ще 2014-го року урядом було скасовано перелік категорій осіб, що мають право на пільгове проживання. Однак за фактом, це дало їм право жити на території заповідних земель легально і за символічну плату.

Хто з екс-чиновників володіє резиденціями в Конча-Заспі та Пущі-Водиці

"Це колишні судді, прокурори, правоохоронці, митники, податківці, люди на прізвище Піскун, Ландік, Васюник, міністри часів Януковича - Табачник і Богатирьова, віце-прем’єр часів Порошенка Зубко й навіть директор департаменту корпорації "Богдан" Олександр Ільїн", - гарант перерахував осіб, яких виселять з елітних земель.

Президент додав, що посадовці облаштувалися на території Конча-Заспи й Пущі-Водиці, будувалися, робили ремонт, за що ще й отримували 50-відсоткове відшкодування.

Наразі РНБО отримало завдання встановити повний перелік осіб, що там проживають і провести аудит земель, аби розпочати "велике переселення цих народів".

Відео: Володимир Зеленський виселяє з Конча-Заспи і Пущі-Водиці екс-чиновників (facebook.com/zelenskiy95)