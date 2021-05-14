Зеленський виселяє екс-чиновників з Конча-Заспи й Пущі-Водиці

Володимир Зеленський записав нове відео після засідання Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) 14 травня. Президент заявив, що з Конча-Заспи буде виселено ряд екс-чиновників, які проживають там на пільгових умовах.
Відео з'явилося на офіційних каналах гаранта.
"Сьогодні ми торкнулися важливого питання - це державні землі та будинки в Конча-Заспі та Пущі-Водиці, а також особи, у користуванні яких вони перебувають. Загалом мова про майже 400 гектарів заповідної землі та понад 100 державних будівель і дач", - заявив президент.
Зеленський нагадав, що ще 2014-го року урядом було скасовано перелік категорій осіб, що мають право на пільгове проживання. Однак за фактом, це дало їм право жити на території заповідних земель легально і за символічну плату.
"Це колишні судді, прокурори, правоохоронці, митники, податківці, люди на прізвище Піскун, Ландік, Васюник, міністри часів Януковича - Табачник і Богатирьова, віце-прем’єр часів Порошенка Зубко й навіть директор департаменту корпорації "Богдан" Олександр Ільїн", - гарант перерахував осіб, яких виселять з елітних земель.
Президент додав, що посадовці облаштувалися на території Конча-Заспи й Пущі-Водиці, будувалися, робили ремонт, за що ще й отримували 50-відсоткове відшкодування.
Наразі РНБО отримало завдання встановити повний перелік осіб, що там проживають і провести аудит земель, аби розпочати "велике переселення цих народів".
Відео: Володимир Зеленський виселяє з Конча-Заспи і Пущі-Водиці екс-чиновників (facebook.com/zelenskiy95)
У рамках звернення Зеленський також заявив, що РНБО ухвалила санкції проти кримінальних авторитетів та злодіїв в законі.