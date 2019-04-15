Зеленский выдвинул Порошенко новые требования: реакция сети

В преддверии второго тура выборов президента Украины, который состоится в воскресенье, 21 апреля, кандидат в президенты Владимир Зеленский опубликовал новое видео на своей Facebook-странице, в котором выдвинул ряд требований к действующему гаранту.

В частности, Зеленский потребовал от Порошенко перейти от "я услышал" к "я сделаю". А именно поспособствовать наказанию убийц активистки Екатерины Гандзюк и подозреваемых в коррупции в "Укроборонпроме", а также вспомнить о военнопленных моряках.

Также Зеленский обвинил Порошенко в том, что тот "бегает по каналам", "сдает всем подряд анализы" и "кричит на стадионах".

Зеленский обратился к Порошенко в новом видео перед дебатами (facebook.com/zelenskiy95)

Напомним, Владимир Зеленский не пришел на дебаты на НСК "Олимпийский", в воскресенье, 14 апреля. В ответ на это Петр Порошенко спел песню "Ти ж мене підманула" и заявил, что ждет Зеленского на "Суспільном" 19 апреля.

Пользователи сети в недоумении от новых требований Владимира Зеленского, который обвиняет Петра Порошенко в том, что он выполнил его же условия относительно анализов и стадиона. Хотя многие пользователи поддерживают требования Зеленского.

"То есть, Зеленский упрекает Порошенко в том, что тот выполнил его же требования!?"

"А сам не забыл о моряках? Ты хоть раз обратился к руководству РФ з просьбой освободить их? Как гражданин, как публичное лицо, как кандидат в президенты?"

"Молодец, Владимир, правильные замечания";

"Гарант уже совсем растерялся..."

"Молодец Владимир Александрович! Держитесь, победа за Вами!"

"К Путину пускай запишет обращение с требованием хотя бы освободить моряков..."

"Кроме условий, требований, забиваний стрелок мы не увидели, не узнали и не услышали ничего!"

"Так приди на дебаты и скажи это Порошенко";

"Печалька прям... Скоро выборы, а голосовать не за кого!"

"Как Зеленский собирается кого-то сажать, если президент не имеет на это полномочий? Можно услышать об этом ноу-хау, или большинство ваших избирателей не задается таким вопросом?

"Сам заварил эту кашу, а есть не хочет";

"Ключевое слово "шоумен".

Напомним, в воскресенье, 14 апреля, в городах Украины появились билборды якобы от комманды Петра Порошенко с надписью "Кінець" и фото действующего президента.