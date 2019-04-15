Зеленський висунув Порошенко нові вимоги: реакція мережі

Володимир Зеленський висунув до Петра Порошенка ряд нових вимог
Напередодні другого туру виборів президента України, який відбудеться у неділю, 21 квітня, кандидат в президенти Володимир Зеленський опублікував нове відео на своїй Facebook-сторінці, в якому висунув ряд вимог до діючого гаранта.
Зокрема, Зеленський зажадав від Порошенка перейти від "я почув" до "я зроблю". А саме посприяти покаранню вбивць активістки Катерини Гандзюк та підозрюваних у корупції в "Укроборонпромі", а також згадати про військовополонених моряків.
Також Зеленський звинуватив Порошенка в тому, що той "бігає по каналах", "здає всім підряд аналізи" і "кричить на стадіонах".
Зеленський звернувся до Порошенка в новому відео перед дебатами (facebook.com/zelenskiy95)
Нагадаємо, Володимир Зеленський не прийшов на дебати на НСК "Олімпійський", в неділю, 14 квітня. У відповідь на це Петро Порошенко заспівав пісню "Ти ж мене підманула" і заявив, що чекає Зеленського на "Суспільному" 19 квітня.
Користувачі мережі в подиві від нових вимог Володимира Зеленського, який звинувачує Петра Порошенка в тому, що він виконав його умови щодо аналізів та стадіону. Хоча багато користувачів підтримують вимоги Зеленського.
Нагадаємо, в неділю, 14 квітня, в містах України з'явилися білборди нібито від команди Петра Порошенка з написом "Кінець" і фото чинного президента.