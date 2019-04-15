Зеленський висунув Порошенко нові вимоги: реакція мережі

Напередодні другого туру виборів президента України, який відбудеться у неділю, 21 квітня, кандидат в президенти Володимир Зеленський опублікував нове відео на своїй Facebook-сторінці, в якому висунув ряд вимог до діючого гаранта.

Зокрема, Зеленський зажадав від Порошенка перейти від "я почув" до "я зроблю". А саме посприяти покаранню вбивць активістки Катерини Гандзюк та підозрюваних у корупції в "Укроборонпромі", а також згадати про військовополонених моряків.

Також Зеленський звинуватив Порошенка в тому, що той "бігає по каналах", "здає всім підряд аналізи" і "кричить на стадіонах".

Зеленський звернувся до Порошенка в новому відео перед дебатами (facebook.com/zelenskiy95)

Нагадаємо, Володимир Зеленський не прийшов на дебати на НСК "Олімпійський", в неділю, 14 квітня. У відповідь на це Петро Порошенко заспівав пісню "Ти ж мене підманула" і заявив, що чекає Зеленського на "Суспільному" 19 квітня.

Користувачі мережі в подиві від нових вимог Володимира Зеленського, який звинувачує Петра Порошенка в тому, що він виконав його умови щодо аналізів та стадіону. Хоча багато користувачів підтримують вимоги Зеленського.

"Тобто, Зеленський дорікає Порошенка в тому, що той виконав його вимоги!?"

"А сам не забув про моряків? Ти хоч раз звернувся до керівництва РФ з проханням звільнити їх? Як громадянин, як публічна особа, як кандидат в президенти?"

"Молодець, Володимир, правильні зауваження";

"Гарант вже зовсім розгубився .."

"Молодець Володимир Олександрович! Тримайтеся, перемога за Вами!"

"До Путіна нехай запише звернення з вимогою хоча б звільнити моряків..."

"Крім умов, вимог, забивань стрілок ми не побачили, не дізналися і не почули нічого!"

"Так прийди на дебати і скажи це Порошенко";

"Печалька прям... Скоро вибори, а голосувати ні за кого!"

"Як Зеленський збирається когось саджати, якщо президент не має на це повноважень? Можна почути про це ноу-хау, або більшість ваших виборців не задається таким питанням?

"Сам заварив цю кашу, а їсти не хоче";

"Ключове слово "шоумен".

Нагадаємо, в неділю, 14 квітня, в містах України з'явилися білборди нібито від команди Петра Порошенка з написом "Кінець" і фото чинного президента.