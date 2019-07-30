Зеленский уволил Короля Артура и взбудоражил сеть

Владимир Зеленский уволил Короля Артура с поста главы Миловской районной государственной администрации Луганской области. Об этом говорится в распоряжении, опубликованом на сайте Офиса президента Украины.

"Уволить Короля Артура Станиславовича с должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области в связи с окончанием срока полномочий президента Украины", - написано на сайте главы государства.

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Эта новость вызвала настоящий ажиотаж в социальных сетях. Пользователи активно комментируют решение Зеленского уволить Короля Артура, чье имя и фамилия вызывает у многих ассоциации с самым знаменитым кельтским героем, собравшим при своем дворе в Камелоте доблестнейших и благороднейших рыцарей Круглого стола.

Вот оно чего у нас в стране делается. Короля Артура увольняют. Ничего святого.

Считаю, что после этого и принцу Чарльзу надобно крепко призадуматься о своей дальнейшей судьбе! Просто жизнь поломать могут!

Ну так Артура 13 веков не могли найти. Оказывается, на Луганщине прятался. А тут нашли и сразу уволили.

Мерлинова борода, что же это делается.

Нашли, демоны!

А какова судьба меча короля Артура?

Скриншот (facebook.com/oleksandr.khorolskii)

Никто из рыцарей Круглого стола пока не вызвался отправиться на восток взамен уволенного.

Скриншот (facebook.com/quick2reply)

Некоторые пользователи, правда, не оценили шутку.

"Человеку надо было сжечь или съесть свой паспорт, чтобы его имя не казалось вам смешным?" - написала Тамара Усатова в Facebook.

Скриншот (facebook.com/oleksandr.khorolskii)

Ранее появилось видео, как Зеленский бурно реагирует на гол в ворота киевского "Динамо".