Зеленский уволил Короля Артура и взбудоражил сеть

Владимир Зеленский одним росчерком пера решил судьбу Короля Артура
Владимир Зеленский уволил Короля Артура с поста главы Миловской районной государственной администрации Луганской области. Об этом говорится в распоряжении, опубликованом на сайте Офиса президента Украины.
"Уволить Короля Артура Станиславовича с должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области в связи с окончанием срока полномочий президента Украины", - написано на сайте главы государства.
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Эта новость вызвала настоящий ажиотаж в социальных сетях. Пользователи активно комментируют решение Зеленского уволить Короля Артура, чье имя и фамилия вызывает у многих ассоциации с самым знаменитым кельтским героем, собравшим при своем дворе в Камелоте доблестнейших и благороднейших рыцарей Круглого стола.
Скриншот (facebook.com/oleksandr.khorolskii)
Скриншот (facebook.com/quick2reply)
Некоторые пользователи, правда, не оценили шутку.
"Человеку надо было сжечь или съесть свой паспорт, чтобы его имя не казалось вам смешным?" - написала Тамара Усатова в Facebook.
Скриншот (facebook.com/oleksandr.khorolskii)
Ранее появилось видео, как Зеленский бурно реагирует на гол в ворота киевского "Динамо".