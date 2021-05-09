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Зеленский умилил фото с самыми близкими людьми

Новина українською → Воскресенье 09 мая 2021 18:33
Зеленский умилил фото с самыми близкими людьми Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Владимир Зеленский в День матери поздравил украинцев с праздником и отметил, что мама является самым близким человеком для каждого. Также президент Украины показал милые семейные фото.

Об этом 9 мая глава государства написал в своем Facebook.

Зеленский напомнил, что ежегодно во второе воскресенье мая в Украине отмечают День матери.

Также президент поделился своими мыслями о бесценной значимости мамы для человека с ее безграничной любовью, заботой, верой в тебя и поддержкой, которые продолжаются всю жизнь и окружают повсюду, даже когда родитель за тысячи километров.

"Мама всегда рядом. Мама рядом даже тогда, когда не рядом. Потому что ее материнское сердце за тысячи километров чувствует, все ли у тебя хорошо, в безопасности ли ты, здоров ли ты, улыбаешься ли, не голодный ли и даже - в шапке ли ты", - говорится в публикации.

Зеленский рассказал, что мама не просто дает нам жизнь, но делает ее безопасной, здоровой, комфортной, счастливой, интересной, развивающей, познавательной. А еще мама "имеет чрезвычайную суперсилу": всегда выслушает, всегда поймет, всегда простит, всегда найдет нужные тебе слова.

Глава государства считает, что самый счастливый человек тот, кто в жизни знает двух лучших мам - свою и маму своих детей.

"А значит, я уверенно могу сказать, что я - самый счастливый человек на земле", - отметил Зеленский.

Президент очень тепло поблагодарил свою маму Римму Владимировну и жену Елену, маму своих двоих детей.

"Обе - бесконечно любимые! Обе - лучшие в мире! С Днем матери!" - пишет Зеленский.

Зеленский умилил фото с самыми близкими людьми

Зеленский показал детское фото с мамой и свое семейное - с женой и детьми (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Напомним, в феврале произошел инцидент в Кривом Роге - пенсионер грозил взорвать квартиру родителей Зеленского из-за маленькой пенсии.

Также мы писали о том, что ранее Зеленский показал редкое домашнее фото с родителями.

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