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Зеленський замилував фото з найближчими людьми

Новость на русском → Неділя 09 травня 2021 18:33
Зеленський замилував фото з найближчими людьми Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Володимир Зеленський у День матері привітав українців зі святом і зазначив, що мама є найближчою людиною для кожного. Також президент України показав милі сімейні фото.

Про це 9 травня глава держави написав у своєму Facebook.

Зеленський нагадаємо, що щорічно у другу неділю травня в Україні відзначають День матері.

Також президент поділився своїми думками про безцінну значимість мами для людини з її безмежною любов'ю, турботою, вірою в тебе і підтримкою, які тривають все життя й оточують всюди, навіть коли мати за тисячі кілометрів.

"Мама завжди поруч. Мама поруч навіть тоді, коли не поруч. Бо її материнське серце за тисячі кілометрів відчуває, чи все в тебе добре, чи ти в безпеці, чи ти здоровий, чи посміхаєшся, чи не голодний і навіть - чи ти в шапці", - йдеться в публікації.

Зеленський розповів, що мама не просто дає нам життя, але робить його безпечним, здоровим, комфортним, щасливим, цікавим, розвиваючим, пізнавальним. А ще мама "має надзвичайну суперсилу": завжди вислухає, завжди зрозуміє, завжди пробачить, завжди знайде потрібні тобі слова.

Глава держави вважає, що найщасливіша людина та, яка в житті знає двох найкращих мам - свою і маму своїх дітей.

"А значить, я впевнено можу сказати, що я - найщасливіша людина на землі", - зазначив Зеленський.

Президент дуже тепло подякував своїй мамі Риммі Володимирівні та дружині Олені, мамі своїх двох дітей.

"Обидві - безмежно кохані! Обидві - найкращі у світі! З Днем матері!"- пише Зеленський.

Зеленський замилував фото з найближчими людьми

Зеленський показав дитяче фото з мамою і своє сімейне - з дружиною і дітьми (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Нагадаємо, у лютому стався інцидент у Кривому Розі - пенсіонер погрожував підірвати квартиру батьків Зеленського через маленьку пенсію.

Також ми писали про те, що раніше Зеленський показав рідкісне домашнє фото з батьками.

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