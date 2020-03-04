Зеленський погрожував нардепу в Раді: ніколи зі мною не переходьте на особистості

Володимир Зеленський посварився з Олексієм Гончаренко (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський нібито в грубій формі поспілкувався з Олексієм Гончаренком

Володимир Зеленський посварився з Олексієм Гончаренком на позачерговому засіданні Ради після голосування за нового прем'єр-міністра України, яким став Денис Шмигаль.

Як стало відомо Styler, відразу після того, як народні депутати в чисельності 291 особи проголосували за новий Кабмін і його главу, президент України пішов до місць, де розташовується фракція партії "Європейська солідарність". Там Зеленський на підвищених тонах поговорив з нардепом Гончаренком.

Володимир Зеленський та Олексій Гончаренко (фото: РБК-Україна)

Судячи з усього, Володимиру Олександровичу не сподобалося те, як соратник Порошенка звертався в його сторону з трибуни Ради під час свого спічу. Нагадаємо, що Гончаренко заявив під час свого дуже емоційного виступу наступне: "Я ніяк не міг зрозуміти, хто це виступає - Голобородько чи Зеленський?"

"Якщо Голобородько, то в кінці повинен був з'явитися автомат. А якщо Зеленський - то до кого ви зверталися? Це ви привели цей уряд до влади... Це ви винні, що така діра в бюджеті. Це ви винні в тому, що на митниці збирають лайки і хабарі замість того, щоб збирати гроші до бюджету. Це ви винні, що ваші депутати пропонують продати собаку, щоб заплатити за газ. Це ви ввели сюди ґвалтівника, який продовжує сидіти тут і якого ви обіцяли забрати... І тому ваш виступ повинен був завершитися наступним: "Я винен перед народом України", - звернувся Гончаренко до президента.

В кінці промови Зеленського ми не почули одного - я винен перед українським народом і Я ЙДУ!



Це ви Володимир Олександрович провалили бюджет, це ви говорили людям продавати собак, ви привели ґвалтівників у Раду, ви, особисто, не збільшили пенсії для людей. Тільки ви. pic.twitter.com/5cb2iyaU8O — Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) March 4, 2020

Емоційний виступ Гончаренка, де він образив Зеленського

Нардеп Володимир Ар'єв у своєму Twitter написав наступне: "Зеленський тільки що прийшов до сектору Європейської Солідарності особисто загрожувати Олексію Гончаренку: "Ніколи зі мною не переходьте на особистості". Питання - а то що?"

Ходять також чутки, що Зеленський в пориві емоцій послав Гончаренко на три букви. Але ця інформація не підтверджена.

Трохи пізніше Гончаренко розкрив всі деталі свого особистого розмови з Зеленським.

"Я до цього ставлюся філософськи. Сьогодні Володимир Олександрович став самим головним опозиціонером в країні. Всій владі зелених потрібно йти. Ось просто бути чесними з собою - взяти і піти. На жаль, він забув про себе. Що він їх і привів. А особистості, Володимир Олександрович, вони якраз і стають політиками. Не персонажі серіалів, а тільки особистості. І якщо ви хочете залишитись в історії України - Президентом, то вам доведеться стати цією особистістю, а не продовжувати бути героєм серіалу. Притому, посереднього", - написав Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, що 4 березня в Раді нардеп від партії "Голос" Юлія Клименко подарувала Денису Шмигалю кота в мішку.