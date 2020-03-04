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Шмыгалю подарили кота в мешке. В прямом смысле (фото)

STYLERКурьезы    04.03.2020 - 18:25
Шмыгалю подарили кота в мешке. В прямом смысле (фото)
Денис Шмыгаль получил кота в мешке (фото: РБК-Украина)

Денис Шмыгаль получил от Юлии Клименко кота в мешке

Денис Шмыгаль в Раде получил кота в мешке. Оригинальный "подарок" кандидату на должность премьер-министра Украины во время внеочередного заседания Рады преподнесла народный депутат от партии "Голос" Юлия Клименко.

Во время своего выступления с трибуны парламента депутат отметила, что существует угроза того, что новый Кабмин станет "мини-правительством Януковича". Также Клименко подчеркнула, что украинцам и нардепам "слуги народа" предлагают голосовать за "кота в мешке".

После своей речи нардеп сказала, что она "на всякий случай" хочет подарить Шмыгалю кота в мешке.

"Мы хотим, чтобы вы вытащили своих котов из мешка и показали их украинским гражданам. Вынимайте своих котов из мешка! Расскажите людям правду! Расскажите, как вы будете реформировать страну" - сказала Клименко.

С этими словами она достала из мешка, на котором был портрет Виктора Януковича, мягкую игрушку - котика. При этом на плюшевой мордочке у игрушки был наклеен портрет другого чиновника.

Шмыгалю подарили кота в мешке. В прямом смысле (фото)

Шмыгалю подарили кота в мешке. В прямом смысле (фото)

Шмыгалю подарили кота в мешке. В прямом смысле (фото)

Денис Шмыгаль получил кота в мешке от Юлии Клименко (фото: РБК-Украина)

Такой перформанс со стороны нардепа повеселил присутствующих в зале депутатов. Они отреагировали на выступление Клименко аплодисментами.

Но спикер Дмитрий Разумков сказал, что "детским игрушкам место в детских домах, а не в Раде".

Добавим, что 4 марта Верховная Рада проголосовала за нового премьер-министра Украины и новый состав Кабмина. Денис Шмыгаль стал новым главой правительства.

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Новости Украины Денис Шмыгаль
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