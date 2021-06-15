Зеленський пригостив американців салом на "крихітній радянській кухні" своїх батьків (фото)

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському каналу CBS News. Цікаво, що бесіду з журналісткою Холлі Вільямс він вів за сніданком у квартирі своїх батьків в Кривому Розі.

Відповідне фото з'явилося на сайті авторитетного телеканалу, де також вийшов великий матеріал про президента.

Фото: Зеленський давав інтерв'ю CBS News в будинку своїх батьків (cbsnews.com)

"За сніданком Зеленський, єдина дитина в сім'ї, сказав нам, що його батьки завжди турбувалися за нього з моменту його обрання на найвищу посаду в Україні", - йдеться в матеріалі.

Під час бесіди журналістка також запитала батьків Володимира Олександровича, чи задоволені вони, що їх син віддав перевагу політиці акторську кар'єру гумориста.

"Напевно, мені більше до душі комедія", - з посмішкою відповів батько президента.

Додамо, що на фото можна побачити, чим пригощали журналістів батьки Зеленського. Так, на столі були сало на житньому хлібі, сашимі з лосося, огірки, помідори, ковбасна нарізка, домашнє печиво і бренді. Цим всім гості ласували, як пише журналістка, "на крихітній радянській кухні".