Зеленський пригостив американців салом на "крихітній радянській кухні" своїх батьків (фото)
Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському каналу CBS News. Цікаво, що бесіду з журналісткою Холлі Вільямс він вів за сніданком у квартирі своїх батьків в Кривому Розі.
Відповідне фото з'явилося на сайті авторитетного телеканалу, де також вийшов великий матеріал про президента.
Фото: Зеленський давав інтерв'ю CBS News в будинку своїх батьків (cbsnews.com)
"За сніданком Зеленський, єдина дитина в сім'ї, сказав нам, що його батьки завжди турбувалися за нього з моменту його обрання на найвищу посаду в Україні", - йдеться в матеріалі.
Під час бесіди журналістка також запитала батьків Володимира Олександровича, чи задоволені вони, що їх син віддав перевагу політиці акторську кар'єру гумориста.
"Напевно, мені більше до душі комедія", - з посмішкою відповів батько президента.
Додамо, що на фото можна побачити, чим пригощали журналістів батьки Зеленського. Так, на столі були сало на житньому хлібі, сашимі з лосося, огірки, помідори, ковбасна нарізка, домашнє печиво і бренді. Цим всім гості ласували, як пише журналістка, "на крихітній радянській кухні".
Нагадаємо, журналісти показали, як виглядає будинок в центрі Києва, де живе Володимир Зеленський зі своєю сім'єю. Будинок знаходиться на вулиці Грушевського, 9а. При цьому квартирами в даному будинку також володіють бізнес-партнери колишнього лідера Студії "Квартал 95". Сусіди іноді приходять один до одного в гості.
Ми також писали про те, що в мережі з'явилися нові фото двору, де виріс Зеленський. Дитинство президента пройшло в Кривому Розі в районі Соцмістечко, в якому місцеві жителі називають багатоквартирні панельні будинки "мурашниками".