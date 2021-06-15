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Зеленський пригостив американців салом на "крихітній радянській кухні" своїх батьків (фото)

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Кривий Ріг, Вівторок 15 червня 2021 15:45
Зеленський пригостив американців салом на "крихітній радянській кухні" своїх батьків (фото) Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському каналу CBS News. Цікаво, що бесіду з журналісткою Холлі Вільямс він вів за сніданком у квартирі своїх батьків в Кривому Розі.

Відповідне фото з'явилося на сайті авторитетного телеканалу, де також вийшов великий матеріал про президента.

Зеленський пригостив американців салом на &quot;крихітній радянській кухні&quot; своїх батьків (фото)

Фото: Зеленський давав інтерв'ю CBS News в будинку своїх батьків (cbsnews.com)

"За сніданком Зеленський, єдина дитина в сім'ї, сказав нам, що його батьки завжди турбувалися за нього з моменту його обрання на найвищу посаду в Україні", - йдеться в матеріалі.

Під час бесіди журналістка також запитала батьків Володимира Олександровича, чи задоволені вони, що їх син віддав перевагу політиці акторську кар'єру гумориста.

"Напевно, мені більше до душі комедія", - з посмішкою відповів батько президента.

Додамо, що на фото можна побачити, чим пригощали журналістів батьки Зеленського. Так, на столі були сало на житньому хлібі, сашимі з лосося, огірки, помідори, ковбасна нарізка, домашнє печиво і бренді. Цим всім гості ласували, як пише журналістка, "на крихітній радянській кухні".

Нагадаємо, журналісти показали, як виглядає будинок в центрі Києва, де живе Володимир Зеленський зі своєю сім'єю. Будинок знаходиться на вулиці Грушевського, 9а. При цьому квартирами в даному будинку також володіють бізнес-партнери колишнього лідера Студії "Квартал 95". Сусіди іноді приходять один до одного в гості.

Ми також писали про те, що в мережі з'явилися нові фото двору, де виріс Зеленський. Дитинство президента пройшло в Кривому Розі в районі Соцмістечко, в якому місцеві жителі називають багатоквартирні панельні будинки "мурашниками".

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