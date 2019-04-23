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Зеленський в Twitter підписався на Кремль: скандал отримав розв'язку

STYLERЖиття    23.04.2019 - 13:00
Зеленський в Twitter підписався на Кремль: скандал отримав розв'язку
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Скандал з акаунтом президента Зеленського в Twitter отримав продовження

Володимир Зеленський завів сторінку в Twitter і відразу ж підписався на акаунти Кремля і прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва. Інформація про це з'явилася в багатьох ЗМІ і соцмережах. Але, як вдалося дізнатися Styler, "офіційний акаунт президента" не має нічого спільного з самим переможцем виборів 2019.

Зеленський в Twitter підписався на Кремль: скандал отримав розв'язку

Скріншот (twitter.com/v__zelenskyi)

"Сьогодні в соціальних мережах поширюється інформація з різних сторінок, створених прихильниками Володимира Зеленського або опонентами для поширення фейкових інформації. Наголошуємо, що акаунт v__zelenskyi не є офіційною сторінкою Володимира Зеленського в мікроблозі Twitter", - повідомили Styler в прес-службі команди Зе.

Також не є офіційною Facebook-сторінка "Володимир Зеленський - Слуга Народу".

Зеленський в Twitter підписався на Кремль: скандал отримав розв'язку

Скріншот (facebook.com/welovezelenskiy)

У команді майбутнього президента України підкреслили, що офіційна позиція Зеленського та його партії "Слуга народу", а також інформація про діяльність новообраного гаранта та представників його команди розміщується на сайті ze2019.com.

Зазначимо, що нашумілий "офіційний аккаунт" Зеленського так і не отримав офіційної верифікації від мікроблогу. Це насторожило багатьох українців, які відразу засумнівалися в тому, що сторінку веде сам Володимир або члени його команди.

  • Я думаю, вже штук 50 таких акаунтів.
  • Без галочки ніякий він нафіг не офіційний!
  • Треба перевіряти інформацію.
  • Поки не верифікований - не рахується.

У Twitter є тільки одна офіційна сторінка, яка має відношення до самого Зеленському і його команді.

Зеленський в Twitter підписався на Кремль: скандал отримав розв'язку

Скріншот (twitter.com/zeteam_official)

Раніше ми писали про те, що учасник "95 Кварталу" Євген Кошовий пояснив свою витівку з матюкливою толстовкою на дебатах.

 
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Опубліковано РБК-Украина Четвер, 18 квітня 2019 р.

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