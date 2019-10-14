Зеленский с цветами и лампадками пришел к Стене памяти погибших за единство Украины (фото)

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в День защитника Украины почтили память героев, отдавших жизнь за единство нашей страны. Глава государства с супругой пришли к Стене памяти павших воинов, которая установлена возле Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве.

Соответствующие фото опубликованы на Facebook-странице Офиса президента Украины 14 октября.

Зеленские возложили цветы и установили лампадки у Стены с именами погибших за единство Украины военнослужащих и правоохранителей.

Владимир Зеленский и Елена Зеленская почтили память защитников Украины (Фото: facebook.com/president.gov.ua)

Также они почтили память героев минутой молчания.

Отмечается, что сегодня Зеленский намерен в рамках рабочей поездки в Донецкую область посетить штаб Операции объединенных сил и встретиться с военнослужащими ООС.

Президент Зеленский с женой в День защитника Украины установили лампадки у Стены памяти около Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве (Фото: facebook.com/president.gov.ua)

Пользователи сети живо отреагировали почтение Зеленскими памяти погибших защитников Украины, и нужно отметить, что комментарии - неоднозначные и имеют разный политический окрас.

Защитников с праздником! Возвращайтесь живыми! А президента народ научит как уважать, беречь украинские традиции и память, если он с высоты своих лет не имеет этого в душе. Люди, поддерживайте и благодарите президента за достижения и победы, а не лейте столько меда за то, что он просто "клевый". За что?!

Вечная память и честь погибшим за Украину. Спасибо.

Без пафоса и очень достойно!

А на Майдан к людям выйти не собирается? Послушать, пообщаться, ответить на вопросы? Завтра он не может поехать?

Вечная память героям!

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