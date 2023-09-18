Зеленський став одягатися "розслабленіше"? У мережі звернули увагу на важливий нюанс

Президент Володимир Зеленський змінив імідж під час свого звернення до українців. Він з'явився у кадрі не в одязі у мілітарі кольорах чи футболці, а в чорній сорочці із двома розстебнутими ґудзиками.

Ми зібрали реакцію українців на "оновлений імідж" Зеленського, який багатьом припав до душі, і вияснили, чи дійсно він відмовився від стилю мілітарі.

Як змінився імідж Зеленського

Так, наприклад, журналіст Олександр Мамзуренко у своєму Twitter (X) звернув увагу, що вперше після повномасштабного вторгнення РФ глава України одягнений "розслаблено".

"Я пролистав його звернення на 5 місяців назад і всюди він був одягнутий або в щось мілітарі кольорів, або в чорну футболку чи худі з гербом або UNITED24. Здається, це вперше з початку повномасштабного, коли він вдягнутий настільки "розслаблено", - написав журналіст.

Скриншот (twitter.com/eywind)

У новому зверненні Зеленський вибрав сорочку і розстебнув на ній два гудзики.

Саме це надало образу "розслабленості", на який звернули увагу в соціальних мережах.

"Насправді, напевно, вирішили відходити від стилю мілітарі, оскільки це викликає роздратування на Заході серед тих, хто нас підтримує", - вважає Олександр.

В мережі дійсно можна зустріти багато коментарів про Зеленського на зустрічах за кордоном, мовляв, він одягнений у футболку, коли усі в костюмах...

Та дехто припустив, що звернення президент записував після святкування дня народження його матері і не встиг переодягнутися.

Однак насправді все набагато простіше. Володимир Олександрович не зрадив своєму "мілітарі" образу!

Річ у тім, що на відео, яке розбурхало мережу, президент не в звичайній чорній сорочці, а у одному з різновидів тактичної сорочки.

Чорна тактична сорочка, схожа до тієї, у якій Зеленський записував відео (military.pl)

Як одягається Зеленський зазвичай

Зеленський дуже часто з'являється на публіці у схожих футболках - кольору хакі з гербом чи прапором України.

Президент також шанувальник оригінальних однотонних футболок із написом "I'm Ukrainian".

За словами Зеленського, футболки у стилі мілітарі йому часто надсилають українські дизайнери.

Звісно, вишиванки, в яких президент з'являється на публіці, теж викликають фурор.

Скриншоти з відеозвернень президента

Зауважимо, що відеозвернення, яке розбурхало мережу, Зеленський записував 16 вересня. У наступних роликах президент повернувся до "звичного" образу. Тому шукати якихось таємних знаків не варто.