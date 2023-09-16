Риммі Зеленській - 73! Що відомо про маму президента та як вона підтримала сина в політиці (фото)

16 вересня свій 73-й день народження відзначає мама президента України Римма Зеленська. Про її життя відомо мало. За освітою вона інженер, тому в молоді роки разом із чоловіком і маленьким сином поїхала в Монголію працювати.

Styler зібрав усе, що відомо про життя родини Зеленських та як вони підтримали рішення сина йти в політику.

Хто така Римма Зеленська

Батьки Володимира Зеленського вже протягом багатьох років живуть у Кривому Розі. Батьку Олександру Семеновичу Зеленському 75 років, а мамі Риммі Володимирівні - 73 роки.

Робота в Монголії та важкий клімат підірвала здоров'я жінки, тому вже за чотири роки вони повернулися до Кривого Рогу. Після цього повернутися до роботи Римма Зеленська вже не змогла.

Володимир Зеленський із батьками та командою "Кварталу 95" (фото: facebook.com)

Мама президента завжди залишалася за кадром, адже рідко давала інтерв'ю чи розповідала про сина на загал. Проте коли Володимир Зеленський почав готувати передвиборчу кампанію, батьки відмовляли сина від політики.

"Він радився з нами, але ми сказали, що це йому зовсім не потрібно. Це суцільний бруд. Але він так вирішив. Це його вибір. Принаймні я знаю, що він не крастиме, і не дасть нікому красти. У нас сім'я була скромна. Поки тато захистився та досяг всього... Тож він виховувався не в багатій сім'ї, а у звичайній, робітничій", - розповідала Римма в одному зі своїх небагатьох інтерв'ю.

А сам Володимир Зеленський, бувши ще учасником "Кварталу 95", згадував в одному з інтерв'ю, як мама турбувалася про нього на зйомках.

Римма Зеленська прийшла на концерт "Кварталу 95" (фото: facebook.com)

"Раніше коли ще жодних дієт не дотримувався, тоді холодець у судочку. І обов'язково повернути судочки. Це круто", - поділився Володимир Зеленський.

Разом із тим батьки президента залишаються в Україні та завжди турбуються про здоров'я сина.

"Мої батьки, вони все знають. Вони тут, в Україні, у себе вдома. Мама завжди ставить, мені здається, одні питання: як я, чи поїв. А батько каже: "слідкуємо, молодці, добивайте їх", - розповідав він у фільмі "Рік".

Батьки Володимира Зеленського з онукою Олександрою (фото: facebook.com)

Що відомо про батька Зеленського

Олександр Семенович Зеленський народився 23 грудня 1947 року в Кривому Розі. Він український вчений у галузі автоматизації геолого-маркшейдерського забезпечення в гірничій справі, доктор технічних наук, професор. З 1995 року завідувач кафедри інформатики та інформаційних технологій Криворізького економічного інституту.

Зеленський Олександр Семенович (фото: Вікіпедія)

У 1983 році Олександр Семенович захистив кандидатську дисертацію за темою "Автоматизований підрахунок запасів залізорудних родовищ в АСУ кар'єром" у спеціалізованій вченій раді Московського гірничого інституту зі спеціальності "Маркшейдерія".

А 2003 року захистив докторську дисертацію за темою "Методологічні основи маркшейдерського забезпечення планування та обліку видобутку в інформаційній системі управління рудним кар'єром" у спеціалізованій вченій раді Національного гірничого університету зі спеціальності "Маркшейдерія".