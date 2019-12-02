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Путин едва не погиб в авиакатастрофе: все подробности ЧП и фото

STYLERПерсоны    02.12.2019 - 11:16
Путин едва не погиб в авиакатастрофе: все подробности ЧП и фото
Самолет с Путиным едва не разбился в Киргизии (коллаж: РБК-Украина)

Самолет Путина попал в серьезные неприятности

Самолет с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным попал в серьезные неприятности при посадке. "Борт №1" с Путиным на борту чудом удалось посадить в Киргизии. Об этом сообщают росСМИ.

ЧП произошло еще 28 ноября, но стало известно о произошедшем только сейчас.

Во время приземления в Киргизии стоял сильный туман, что значительно осложняло авиасообщение. Большинство гражданских рейсов было направлено в другие аэропорты.

Путин должен был прибыть на саммит Организации Договора о коллективной безопасности.

Пилот Ил-96 посадил самолет в аэропорту Бишкека буквально на ощупь.

Путин едва не погиб в авиакатастрофе: все подробности ЧП и фото

Самолет Ил-96, на котором летает Путин (фото: kremlin ru)

В росСМИ сообщается, что самолет, на борту которого был Путин, едва был различим на взлетно-посадочной полосе.

Стоит отметить, что для авиаперелетов Путин использует модифицированный вариант пассажирского Ил-96 со значительными изменениями для повышения комфорта и безопасности. Это модель четырехдвигательного широкофюзеляжного дальнемагистрального Ил-96-300ПУ.

Путин едва не погиб в авиакатастрофе: все подробности ЧП и фото

Самолет Ил-96, на котором летает Путин (фото: wikipedia.org)

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